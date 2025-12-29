Ακριβότερο από χριστουγεννιάτικο τραπέζι αναμένεται να είναι το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι καθώς μέσα σε λίγες μόνο ημέρες καταγράφονται νέες αυξήσεις τιμών σε βασικά είδη διατροφής.

Οι ανατιμήσεις αφορούν κυρίως φρούτα και λαχανικά, προϊόντα τα οποία αποτελούν βασικό κομμάτι του εορταστικού τραπεζιού.

Επίσης, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 29/12 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» από τον Ιανουάριο προαναγγέλλονται νέες αυξήσεις σε σειρά καταναλωτικών προϊόντων, όπως τσίχλες, αναψυκτικά, μπύρες, μπάρες δημητριακών, δημητριακά και αλλαντικά.

Όσον αφορά τα προϊόντα σοκολάτας, σε ορισμένους κωδικούς παρατηρείται μείωση τιμών έως και 20%. Ωστόσο, αυτή η πτώση οφείλεται σε αλλαγές στη σύσταση των προϊόντων, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις το κακάο έχει αντικατασταθεί από φθηνότερες λιπαρές ουσίες.