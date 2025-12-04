Σε μια περίοδο όπου η ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση κλιμακώνεται διαρκώς, μια νέα δήλωση από τη Μόσχα έρχεται να πυκνώσει ακόμη περισσότερο το ήδη ηλεκτρισμένο σκηνικό.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, προειδοποίησε σήμερα ότι τυχόν κατάσχεση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να θεωρηθεί από το Κρεμλίνο ως πράξη που ισοδυναμεί με αιτία πολέμου.

Μια δήλωση που εγείρει ανησυχίες για το ενδεχόμενο περαιτέρω αποσταθεροποίησης και δείχνει πόσο λεπτές είναι πλέον οι ισορροπίες στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο Μεντβέντεφ: «Αν η τρελή Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθήσει τελικά να κλέψει παγωμένα στο Βέλγιο ρωσικά περιουσιακά στοιχεία υπό το πρόσχημα ενός αποκαλούμενου “δανείου επανορθώσεων”, η Ρωσία μπορεί να θεωρήσει αυτή την κίνηση ισοδύναμη με αιτία πολέμου με όλες τις σχετικές επιπτώσεις για τις Βρυξέλλες και για την καθεμία χώρα της ΕΕ», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Θυμίζεται ότι την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σχέδιο για την άντληση 90 δισ. ευρώ υπέρ της Ουκρανίας μέσω μιας πρωτοφανούς χρησιμοποίησης παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνούς δανεισμού ώστε να καλυφθούν οι στρατιωτικές ανάγκες και βασικές υπηρεσίες ενόψει του πολέμου.