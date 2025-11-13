Στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής εισήχθη σήμερα προς συζήτηση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΡΤ. Δώδεκα χρόνια μετά την τελευταία νομοθετική παρέμβαση που είχε γίνει για την δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, το σχέδιο νόμου προβλέπει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα καθώς και την εξωστρέφειά του. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΡΤ είναι από τους πρώτους δημόσιους φορείς που απέκτησαν Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ και με τις βελτιώσεις στο περιεχόμενό της παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στο κοινό, έχοντας 24ωρη ενημερωτική κάλυψη μέσω του ΕΡΤNEWS, με το ERTFlix να ξεπερνά τα 16 εκ. views κάθε μήνα και την ενίσχυση της προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία.

Όπως τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, βασικότερες διατάξεις του σχεδίου νόμου αναφορικά με την ΕΡΤ είναι οι εξής:

-Βελτιώνεται η εισπραξιμότητα του ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΕΡΤ στους λογαριασμούς ενέργειας, το οποίο συσσωρεύεται εδώ και χρόνια ανείσπρακτο, παρά το γεγονός ότι αποτελεί το βασικό έσοδο της ΕΡΤ.

Από την επαναλειτουργία της το 2014, περίπου 900.000 ΑΦΜ (ιδιωτών και νομικών προσώπων) χρωστούν μικροποσά (από 3 έως 50 ευρώ), ποσά που δεν εισέπρατταν και δεν εισπράττουν οι πάροχοι ενέργειας από τους οφειλέτες και κατ’ επέκταση δεν απέδωσαν στην ΕΡΤ. Η εισπραξιμότητα του ανταποδοτικού τέλους έχει φτάσει σήμερα στο 98%, χάρη στις κινήσεις της ΕΡΤ, η οποία έχει προχωρήσει σε νομικές ενέργειες έναντι όλων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ως προς το θέμα των ανείσπρακτων παρελθόντων ετών. Τι αλλάζει σήμερα;

1.Ορκωτοί ελεγκτές, ελέγχουν τις ετήσιες απολογιστικές καταστάσεις που παραδίδουν στην ΕΡΤ οι πάροχοι ενέργειας.

2.Μετά από την ετήσια εκκαθάριση και τη βεβαίωση των ορκωτών ελεγκτών, σε σύμπραξη με την ΑΑΔΕ βεβαιώνονται οι οφειλές και με βάση τον ΑΦΜ του κατόχου της παροχής ενέργειας εισπράττονται μέσω της ΑΑΔΕ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ μόνο κατά το μέρος που αφορά στο ανταποδοτικό τέλος και όχι στο σύνολο των οφειλών προς τους παρόχους.

3.Εφάπαξ απολογιστικός έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές για το σύνολο των ανείσπρακτων ποσών παρελθόντων ετών και βεβαίωσή τους μέσω της ΑΑΔΕ.

4.Απαγορεύεται στους παρόχους ενέργειας να προτείνουν ή να αποδέχονται διακανονισμούς ή εξοφλήσεις/εκκαθαρίσεις λογαριασμών ενέργειας από τις οποίες εξαιρείται η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους, ενώ θεσπίζονται κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση των παρόχων στις διατάξεις.

«Αυτό το «νοικοκύρεμα» και η είσπραξη των οφειλών που έχουν οι πάροχοι ενέργειας προς την ΕΡΤ επιστρέφει ένα τεράστιο «χαμένο» χρηματικό ποσό στην Δημόσια Τηλεόραση η οποία με τη σειρά της θα αποδίδει ένα μέρος του πίσω στο Ελληνικό Δημόσιο» τονίζεται χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα από τα χρήματα αυτά, όσα θα εισπραχθούν μέσω της ΑΑΔΕ, η ίδια η ΑΑΔΕ θα κρατήσει ένα ποσοστό 10% (αντί για 20% που προβλέπεται συνήθως για τις εισπράξεις της ΑΑΔΕ υπέρ τρίτων) και τα υπόλοιπα θα αποδοθούν στην ΕΡΤ, της οποίας εξαρχής αποτελούν έσοδο.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη: «Τα έσοδα της ΕΡΤ επιστρέφουν στην υπηρεσία των πολιτών στο πλαίσιο της αποστολής της. Και φυσικά η ΕΡΤ κάθε χρόνο από τα έσοδά της καταβάλει ετήσιο μέρισμα στο δημόσιο, ενδεικτικά αυτό ήταν 10,2 εκ. ευρώ για το 2024 και για το 2025 υπολογίζεται σε 15,7 εκ. ευρώ. Άρα και με αυτόν τον τρόπο θα πηγαίνουν στα δημόσια έσοδα – πλεονάσματα που χρηματοδοτούν και εξοικονομούν πόρους για το κράτος συνολικά, για τους πολίτες και για κάθε είδους κοινωνικές δαπάνες.

-Εκσυγχρονίζεται επίσης η διοικητική δομή της ΕΡΤ με αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 7 σε 9, όπως στις περισσότερες Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκού από τον κλάδο των ΜΜΕ και οικονομολόγου.

Παράλληλα σε συνέχεια των προβλέψεων του νόμου για τον ορισμό διοικήσεων σε φορείς του Δημοσίου μετά τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που επελέγησαν μέσω ΑΣΕΠ-υπενθυμίζεται ότι η ΕΡΤ είναι ένας από τους πρώτους φορείς του Δημοσίου που ολοκλήρωσε τον ορισμό Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου μέσω ΑΣΕΠ- καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των γενικών διευθυντών της ΕΡΤ με δημόσια πρόσκληση.

-Παρέχεται πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητας στο τακτικό προσωπικό της ΕΡΤ – Bonus: Μετά από περισσότερα από 10 χρόνια το τακτικό προσωπικό της ΕΡΤ θα λαμβάνει έμμεση αύξηση αποδοχών με τη μορφή κινήτρου, ύψους ΕΩΣ 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάτι το οποίο είχε προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Ραδιομέγαρο την περασμένη άνοιξη, – εφόσον ο ισολογισμός της εταιρείας παραμένει πλεονασματικός και εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι του ετήσιου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΡΤ.

Τα τελευταία 5 χρόνια, η ΕΡΤ έχει κατορθώσει να είναι πλεονασματική χάρη στον εξορθολογισμό των δαπανών και την αύξηση των εσόδων της. Επιστρέφει, λοιπόν, μέρος αυτού του πλεονάσματος στους εργαζόμενούς της, ως επιβράβευση για τη συνεισφορά τους στην αποστολή της εταιρίας.

Innovation Hub – Συστήνεται ειδική ομάδα καινοτομίας και σύγχρονων τεχνολογιών στην ΕΡΤ

Με αυτή την ειδική ομάδα εργασίας η ΕΡΤ θα μπορεί να αξιοποιήσει και να ενσωματώσει στη λειτουργία της βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού, νέες τεχνολογίες και να βελτιώσει το παρεχόμενο προς τους τηλεθεατές και ακροατές περιεχόμενο. Παράλληλα, η ΕΡΤ «ανοίγεται» ουσιαστικά στην κοινωνία με συμπράξεις και συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, Πανεπιστήμια, ΟΤΑ κλπ, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε διεθνή fora.

Θεσπίζεται για πρώτη φορά πλαίσιο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ενισχύεται ο δημόσιος ρόλος της ΕΡΤως φορέα κοινωνικής προσφοράς, καθώς και περιφερειακής ανάπτυξης και θεσμοθετείται η δυνατότητα συνεργασιών με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Επιμελητήρια μέσω δράσεων κοινωνικού, πολιτιστικού και ενημερωτικού χαρακτήρα.

Εκπαιδευτική Τηλεόραση και Αξιοποίηση του Ραδιοτηλεοπτικού Περιεχομένου της ΕΡΤ

Το πλούσιο αρχείο και το οπτικοακουστικό υλικό της ΕΡΤ το οποίο αποτελεί μια αποτύπωση της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Παράλληλα, οι σημαντικότερες προβλέψεις που ενσωματώνονται στη εγχώρια έννομη τάξη μέσω του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων- European Media Freedom Act (EMFA) είναι οι εξής:

-Ενισχύεται η διαφάνεια στην κατανομή διαφημιστικών πόρων από τον δημόσιο τομέα. Μετά τις προβλέψεις που ήδη έχουν νομοθετηθεί μέσω των Ν. 5212/2025 και Ν. 5005/2022 για τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου εισάγεται για πρώτη φορά η υποχρέωση των φορέων του δημόσιου τομέα να δημοσιοποιούν τις δαπάνες που κατανέμουν για κρατική διαφήμιση, τόσο ΠΡΙΝ τις πραγματοποιήσουν όσο και ΑΦΟΥ τις πραγματοποιήσουν.

Επιπλέον, τα ίδια τα ΜΜΕ υποχρεούνται να δημοσιοποιούν και εκείνα τα ποσά που έλαβαν από κρατικές διαφημίσεις.

Πρόκειται για μια ρύθμιση- τομή με την οποία ενισχύεται ακόμα περισσότερο η λογοδοσία ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι πόροι διατίθενται για κρατική διαφήμιση, ενώ, ταυτόχρονα καθιερώνεται η υποχρέωση του Ε.Σ.Ρ. να συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με την κατανομή της κρατικής διαφήμισης.

-Ενισχύεται και μέσω του EMFA η υποχρέωση να αναρτώνται με εμφανή και εύκολα προσβάσιμο τρόπο στους ιστοτόπους των ΜΜΕ, τα στοιχεία της ιδιοκτησίας τους, αλλά και πληροφορίες για το συνολικό ετήσιο ποσό των δημοσίων πόρων τους, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας.

-Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: Εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική έννομη τάξη η δυνατότητα ίδρυσης ενός θεσμικού ανεξάρτητου μηχανισμού αυτορρύθμισης. Το Συμβούλιο θα αποτελείται από το σύνολο αντιπροσωπευτικών ενώσεων συντακτών και εργαζομένων και θα αποτελεί σημαντικό θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας εμβαθύνοντας τον διάλογο για ζητήματα που αφορούν τα ΜΜΕ, ενώ ο αυτορρυθμιστικός χαρακτήρας του εγγυάται την απαλλαγή από οποιαδήποτε εξάρτηση.

-Παρέχεται θεσμική και οικονομική υποστήριξη στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για τις Καταχρηστικές Αγωγές κατά της Ελευθερίας του Τύπου (SLAPPs), το οποίο έχει συσταθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).

-Θεσμοθετείται Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα με σκοπό την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, την ενίσχυση της κατανόησης των λειτουργιών των ΜΜΕ.

-Θεσπίζεται Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, το οποίο εκπονείται από τη ΓΓΕΕ., κατόπιν εισήγησης της Ομάδας Εργασίας Συντονισμού (Task Force) για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων.

-Διασφαλίζεται μέσω του κανονισμού η κατοχύρωση της συντακτικής ανεξαρτησίας, τόσο για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ όσο και για τα ίδια τα Μέσα με την καθιέρωση διαφανών κανόνων για την προστασία της ουσιαστικής συντακτικής ελευθερίας και ανεξαρτησία τους κατά την ενάσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Αναφορικά με αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το κομμάτι της ελευθερίας του Τύπου, ο Υφυπουργός ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από τα κόμματα τα οποία ζουν σε μια άλλη χώρα και σε μια άλλη πραγματικότητα. Τα ίδια κόμματα διάβασαν μάλλον ένα άλλο σχέδιο νόμου γιατί παρουσίασαν μια άλλη εικόνα από την αληθινή και ως προς την εικόνα στην ΕΡΤ, νομίζω ότι το να κάθομαι εγώ να σας λέω αν έξω είναι μέρα ή νύχτα παρέλκει. Παρόλα αυτά είναι από ειρωνικό ως προκλητικό, εκπρόσωποι κομμάτων που όλα μαζί απάρτιζαν την συγκυβέρνηση του 2015-2019, όπου η ΕΡΤ παρέπεμπε σε Βόρεια Κορέα, δηλαδή ήταν η βέλτιστη πρακτική για να την πάρει όπως είναι το εκεί καθεστώς και να την εφαρμόσει, να «κουνάνε το δάχτυλο» για την ΕΡΤ από το 2019 και μετά, που αναγνωρίζεται από όλα τα διεθνή πρακτορεία ως το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης. (…) Έχω εδώ την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου της Κομισιόν. Κάποια στιγμή διαβάστε την. Δεν την έχει συντάξει ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε κάποιος από εμάς».

Και πρόσθεσε: «Είναι ο χάρτης, είναι η πυξίδα, είναι η ουσία, είναι το δια ταύτα της Κομισιόν -όχι κάποιου από εμάς ή κάποιου από εσάς- για το κράτος δικαίου σε κάθε χώρα. Διαβάστε να δείτε πού είναι η πατρίδα μας, πού ήταν -η χώρα των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από το Ειδικό Δικαστήριο- και πού είναι σήμερα. Πάνω από τα μισά κράτη μέλη έχουν πολλές παραπάνω συστάσεις. Εμείς έχουμε πολύ λιγότερες γιατί το έχουμε κάνει μια σειρά από ενέργειες που είναι η Task Force, που είναι το διεθνές κέντρο εκπαίδευσης και ασφάλειας δημοσιογράφων, που είναι η κατάργηση του αδικήματος της απλής δυσφήμισης, που είναι η ενίσχυση της διαφάνειας. Είναι όλα όσα έχουμε κάνει συνολικά για τα μέσα, τα μητρώα. Λειτουργούν όλα με κανόνες. Κάποτε έπαιρνε διαφήμιση ένα μέσο το οποίο μπορεί να πλήρωνε τον ίδιο δημοσιογράφο και για την τηλεόραση και για το ραδιόφωνο και για την εφημερίδα. Είναι πολύ μεγάλες τομές αυτές που έχουν γίνει και είναι και μεγάλη τομή και το σημερινό νομοσχέδιο».