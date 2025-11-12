Νέα ιδιωτικά email που δημοσιοποιήθηκαν από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων επαναφέρουν το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με το υλικό, ο Έπσταϊν φαίνεται να ισχυριζόταν ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια». Η αναφορά στον πρόεδρο των ΗΠΑ προκύπτει μέσα από ανταλλαγή email του Έπσταϊν με πρόσωπο που ανήκε στο περιβάλλον του Τραμπ.

Στην ίδια αλληλογραφία, όπως αναφέρει ο independent εντοπίζεται και μήνυμα προς τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, όπου ο Έπσταϊν φέρεται να έγραψε:

«Ο Τραμπ είπε ότι μου ζήτησε να παραιτηθώ, δεν ήμουν ποτέ μέλος… φυσικά γνώριζε για τα κορίτσια, αφού ζήτησε από τη Γκισλέιν να σταματήσει».

Η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων εγγράφων έχει προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων στην Ουάσινγκτον.

Οι Δημοκρατικοί αναφέρουν ότι τα στοιχεία αυτά «εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο και τη γνώση του Τραμπ για τα εγκλήματα του Έπσταϊν» και ζητούν να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία από την περιουσία του αποθανόντος χρηματιστή.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση της Επιτροπής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Είναι ώρα να τερματιστεί η συγκάλυψη και να δημοσιοποιηθούν τα αρχεία. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την αλήθεια. Είναι καιρός να τερματιστεί αυτή η συγκάλυψη και να ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ».

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση για τις παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν, τα νέα δεδομένα φαίνεται να ανοίγουν ξανά ένα κεφάλαιο που για χρόνια παρέμενε στη σκιά.

Τα email, ορισμένα από τα οποία κοινοποιήθηκαν στο PBS News, περιλαμβάνονται στα 23.000 έγγραφα που παραχώρησε η περιουσία του Έπσταϊν στην Επιτροπή, όπως έγραψε ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία (Robert Garcia), Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια και ανώτερο μέλος της Επιτροπής, σε σχετικό δελτίο Τύπου. Περιλαμβάνουν αλληλογραφία μεταξύ του Έπσταϊν και της πρώην συντρόφου του, Γκισλέιν Μάξγουελ (Ghislaine Maxwell), η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα σεξουαλικής διακίνησης του Έπσταϊν.