Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η καταδικασμένη συνεργάτιδα του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, είπε σε αμερικανούς αξιωματούχους ότι η πολυσυζητημένη «λίστα πελατών δεν υπάρχει», σύμφωνα με τα πρακτικά της συνέντευξής της που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σε συνέντευξη τον Ιούλιο με τον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, η Μάξγουελ δήλωσε ότι δεν ήταν «ενημερωμένη για οποιονδήποτε εκβιασμό» και πως δεν έγινε μάρτυρας σε καμία ανάρμοστη συμπεριφορά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ή του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον, αναφέρει το BBC.

Μίλησε επίσης για τη σχέση της ίδιας και του Έπσταϊν με τον πρίγκιπα Άντριου, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικη κοπέλα στο σπίτι της «αδιανόητες».

Η Μάξγουελ επιδιώκει χάρη από τον Τραμπ και έχει κατηγορηθεί ότι είπε ψέματα σε ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

Η συνέντευξη δόθηκε σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση Τραμπ δεχόταν έντονες πιέσεις να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες για τον Έπσταϊν – με τον οποίο ο Τραμπ είχε φιλικές σχέσεις μέχρι τη ρήξη τους το 2004.

Λίγο μετά τη συνέντευξη με τον Μπλανς – ο οποίος στο παρελθόν είχε εργαστεί ως προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ – η Μάξγουελ μεταφέρθηκε από τη φυλακή της Φλόριντα σε άλλη χαμηλής ασφαλείας στο Τέξας, χωρίς να είναι ξεκάθαροι οι λόγοι της μετακίνησης.

Η συζήτηση για χάρη

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση ή παραχώρηση επιείκειας» στην υπόθεσή της.

Η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών για υπόθεση sex trafficking και έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για την ανατροπή της καταδίκης της. Ο δικηγόρος της δήλωσε πως θα «καλωσόριζαν» μια χάρη από τον πρόεδρο.

Παράλληλα, αυξάνεται η πίεση ακόμη και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ για περισσότερη διαφάνεια σχετικά με τις έρευνες για τον Έπσταϊν. Ο Τραμπ κατηγορεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι χρησιμοποιούν την υπόθεση για να αποσπάσουν την προσοχή από τις επιτυχίες της κυβέρνησής του.

Στα πρακτικά – τα οποία αριθμούν 300 σελίδες, μερικές εκ των οποίων λογοκριμένες – η Μάξγουελ υποστήριξε ότι, αν και θεωρεί πως ο Τραμπ και ο Έπσταϊν είχαν φιλικές επαφές «σε κοινωνικά πλαίσια», δεν πιστεύει ότι ήταν στενοί φίλοι.

«Δεν είδα ποτέ τον Πρόεδρο σε οποιοδήποτε πλαίσιο που να σχετίζεται με μασάζ», είπε, αναφερόμενη στις υπηρεσίες μασάζ που, σύμφωνα με θύματα, χρησιμοποιούνταν για να στρατολογηθούν στα εγκλήματα του Έπσταϊν. «Ο Πρόεδρος δεν υπήρξε ποτέ ανάρμοστος με κανέναν».

«Στις φορές που βρέθηκα μαζί του, ήταν τζέντλεμαν σε όλα», πρόσθεσε.

Δήλωσε επίσης ότι δεν θυμάται τον Τραμπ να έστειλε στον Έπσταϊν σημείωμα γενεθλίων το 2003 για τα 50ά του γενέθλια – το οποίο πρόσφατα ήρθε στο φως μέσω της Wall Street Journal.

Η Σάρα Ράνσομ (αριστερά) και η Ελίζαμπεθ Στάιν, οι οποίες έχουν κατηγορήσει τον Τζέφρι Έπσταϊν για σεξουαλική κακοποίηση, αποχωρούν από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, μετά την ανακοίνωση της 20ετούς ποινής της Γκισλέιν Μάξγουελ, τον Ιούνιο του 2022

Τα ονόματα

Ο Μπλανς ρώτησε επίσης τη Μάξγουελ για την υποτιθέμενη «λίστα πελατών» με πρόσωπα υψηλού προφίλ, που έχει γίνει αντικείμενο θεωριών συνωμοσίας τα τελευταία χρόνια.

Τέθηκαν ονόματα όπως του Μπιλ Γκέιτς, του Έλον Μασκ, του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ, του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, του ηθοποιού Κέβιν Σπέισι, του μοντέλου Ναόμι Κάμπελ και του πρίγκιπα Άντριου – τον οποίο αρνήθηκε ότι είχε συστήσει στον Έπσταϊν.

Η λίστα αυτή είχε εξελιχθεί σε επίκεντρο για συνωμοσιολόγους που υποστήριζαν ότι αποκρύπτεται από το «βαθύ κράτος» για να προστατεύσει ισχυρούς εμπλεκόμενους.

Αρκετά στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ – όπως ο τότε διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο αναπληρωτής διευθυντής Νταν Μποντζίνο – είχαν επαναλάβει αυτούς τους ισχυρισμούς στο παρελθόν, αν και αργότερα ανασκεύασαν.

«Δεν υπάρχει λίστα», δήλωσε η Μάξγουελ.

Μίλησε και για τον πρίγκιπα Άντριου, του οποίου η σχέση με τον Έπσταϊν τον οδήγησε σε παραίτηση από τα βασιλικά του καθήκοντα.

Χαρακτήρισε «εντελώς ψευδές» ότι εκείνη τον σύστησε στον Έπσταϊν.

«Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσουμε: δεν τον σύστησα εγώ στον πρίγκιπα Άντριου», είπε.

Αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση του Έπσταϊν με τον πρίγκιπα και τη δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον.

Σχολίασε επίσης τις κατηγορίες περί σχέσης του πρίγκιπα Άντριου με ανήλικη κοπέλα – της οποίας το όνομα έχει λογοκριθεί στα πρακτικά – λέγοντας ότι τις βρίσκει «αδιανόητες», μεταξύ άλλων λόγω του μεγέθους του σπιτιού όπου φέρεται να έγιναν τα γεγονότα.

Ψεύτικη φωτογραφία

Ρωτήθηκε και για τη «διάσημη φωτογραφία» του πρίγκιπα Άντριου με την κοπέλα, όπου διακρίνεται και η ίδια στο βάθος. Απάντησε πως η φωτογραφία είναι ψεύτικη.

Ο πρίγκιπας είχε κατηγορηθεί από τη Βιρτζίνια Τζιούφρε – το όνομα της οποίας δεν αναφέρεται στα πρακτικά – ότι τη κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 17 ετών. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες αλλά κατέληξε σε οικονομικό διακανονισμό μαζί της το 2022, χωρίς να παραδεχθεί ενοχή ή να ζητήσει συγγνώμη.

Η Τζιούφρε αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος. Η οικογένειά της κατηγόρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης επειδή πήρε συνέντευξη από τη Μάξγουελ, χαρακτηρίζοντάς την «τέρας» του οποίου οι καταθέσεις δεν είναι αξιόπιστες.

Η Μάξγουελ είπε ότι γνώρισε πρώτη φορά τον Έπσταϊν το 1991 και στη συνέχεια ανέπτυξε σεξουαλική σχέση μαζί του.

Ακόμη κι όταν αυτή τελείωσε, συνέχισε να πληρώνεται από τον Έπσταϊν – έως και 250.000 δολάρια τον χρόνο μέχρι το 2009 – και παρέμενε «φίλη με προνόμια». Πρόσθεσε ότι μετά το 2010 η σχέση τους ήταν «σχεδόν ανύπαρκτη».

«Είχαν πολλές ευκαιρίες να τον σκοτώσουν»

Όταν ρωτήθηκε για τον θάνατο του Έπσταϊν, που βρέθηκε νεκρός το 2019 σε κελί φυλακής της Νέας Υόρκης, είπε: «Δεν πιστεύω ότι αυτοκτόνησε». Ανέφερε όμως ότι δεν έχει «κανένα λόγο» να πιστεύει πως δολοφονήθηκε για να φιμωθεί.

«Είναι γελοίο», είπε για τις θεωρίες ότι δολοφονήθηκε. «Αν ήθελαν να το κάνουν, θα είχαν πολλές ευκαιρίες όταν δεν ήταν στη φυλακή».

«Κι αν ανησυχούσαν για εκβιασμό ή οτιδήποτε από μέρους του, θα ήταν πολύ εύκολος στόχος», πρόσθεσε.

Πριν τη δημοσιοποίηση των πρακτικών, ο Τραμπ δεχόταν πίεση ακόμη και από μέλη του κόμματός του για περισσότερη διαφάνεια γύρω από τις έρευνες για τον Έπσταϊν.

Φέτος, υπήρξαν αναφορές ότι ο Τραμπ είχε ενημερωθεί από την τότε Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι ότι το όνομά του εμφανίζεται σε σχετικά αρχεία. Ο Τραμπ δεν κατηγορήθηκε ποτέ για οποιαδήποτε παρανομία και προεκλογικά είχε υποσχεθεί ότι θα δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες. Αργότερα, ως πρόεδρος, άλλαξε θέση λέγοντας ότι η υπόθεση έχει κλείσει και κατηγόρησε τους υποστηρικτές και τους δημοσιογράφους που συνέχιζαν να πιέζουν.

Το Associated Press μετέδωσε ότι η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής έλαβε τον πρώτο γύρο αρχείων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εκπρόσωπος της επιτροπής δήλωσε πως «η Επιτροπή προτίθεται να δημοσιοποιήσει αυτά τα αρχεία μετά από ενδελεχή έλεγχο ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα αποκαλυφθούν τα στοιχεία θυμάτων ή υλικό παιδικής κακοποίησης».

«Η Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστούν αρνητικά οι εν εξελίξει ποινικές υποθέσεις και έρευνες».