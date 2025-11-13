Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Πέμπτη να προωθήσουν την εισαγωγή δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που φτάνουν στις 27 χώρες-μέλη «το συντομότερο δυνατόν μέσα στο 2026», όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ, σε κίνηση που θα επηρεάσει τους κινεζικούς διαδικτυακούς λιανοπωλητές Shein και Temu.

Το αρχικό σχέδιο της ΕΕ προέβλεπε την κατάργηση της απαλλαγής δασμών για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ μόνο το 2028. Ωστόσο, τα δισεκατομμύρια δέματα που φτάνουν κυρίως από την Κίνα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από επιχειρήσεις και έχουν ασκήσει πίεση στους πολιτικούς να δράσουν γρηγορότερα.

«Ναι» και από την Ελλάδα για δασμούς σε Shein-Temu από το 2026

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, από τις Βρυξέλλες, ανέφερε πως η Ελλάδα τάχθηκε υπέρ της επιβολής δασμών και πως υποστηρίζει πλήρως τη θέση της Γαλλίας για την εισαγωγή αυτού του μέτρου σε ακόμη πιο πρώιμο χρονοδιάγραμμα, από τις αρχές του 2026.

Το μέτρο προτάθηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να συνοδεύεται από έξοδα διεκπεραίωσης επί κάθε μικρού πακέτου που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν ηλεκτρονικές αγορές από τις πλατφόρμες Shein και Temu.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από την Κίνα, μέσω της κατάργησης της απαλλαγής από δασμούς των προϊόντων μικρής αξίας.

Δύο ευρώ επιβάρυνση ανά πακέτο πρότεινε η Κομισιόν

Το ύψος αυτών των εξόδων δεν έχει ορισθεί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επιβάρυνση δύο ευρώ ανά πακέτο.

Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίαζε να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά στα μέσα του 2028 στο πλαίσιο ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, ενός μεγάλου προγράμματος εναρμόνισης και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ κρατών μελών.

Όμως, «αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης», δήλωσε σε σημείωμά του προς τους 27 ο ευρωπαίος επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς.

Στην πραγματικότητα, πολλοί τομείς της αγοράς ζητούν την αντιμετώπιση χωρίς καθυστερήσεις του αθέμιτου ανταγωνισμού που συνιστά η απαλλαγή των μικρών πακέτων από την επιβολή δασμών.

Ο αριθμός των δεμάτων χαμηλής αξίας που φτάνουν στην ΕΕ διπλασιάστηκε πέρυσι, φτάνοντας τα 4,6 δισεκατομμύρια, με πάνω από το 90% να προέρχεται από την Κίνα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταργήσει τη δική τους πολιτική που επέτρεπε την αφορολόγητη είσοδο δεμάτων αξίας κάτω από 800 δολάρια, προκαλώντας ανησυχίες ότι οι φθηνές κινεζικές εισαγωγές θα κατευθυνθούν περισσότερο προς την Ευρώπη.