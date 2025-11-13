Υπέρ της επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες, εκτός των συνόρων της Ε.Ε., τάσσεται η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ecofin στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι «στις δύο αυτές ημέρες των συνεδριάσεων του Eurogroup και του Ecofin, συζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ και τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων, έως τη φορολόγηση της ενέργειας και τη μεταρρύθμιση των τελωνείων. Ειδικότερα, όσον αφορά τα τελωνεία, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του ορίου απαλλαγής από δασμούς των 150 ευρώ, και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες, εντός των συνόρων της ΕΕ.

Πιστεύουμε ότι αυτή η πολιτική είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τη θέση της Γαλλίας για την εισαγωγή αυτού του μέτρου σε ακόμη πιο πρώιμο χρονοδιάγραμμα, από τις αρχές του 2026. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα τελωνεία της ΕΕ και για την ΕΕ συνολικά».

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιβάλει φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από την Κίνα, μέσω της κατάργησης της απαλλαγής από δασμούς των προϊόντων μικρής αξίας. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί σήμερα κατά τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών.

Το μέτρο προτάθηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να συνοδεύεται από έξοδα διεκπεραίωσης επί κάθε μικρού πακέτου που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν ηλεκτρονικές αγορές από τις πλατφόρμες Shein και Temu. Το ύψος αυτών των εξόδων δεν έχει ορισθεί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επιβάρυνση δύο ευρώ ανά πακέτο.