Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του τη νίκη επί της Ζαλγκίρις και στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι της Παρασκευής (14/11) με την Αρμάνι Μιλάνο, στο οποίο δεν θα είναι διαθέσιμος ο Φρανκ Νιλικίνα.

Έπειτα από τέσσερα συνεχόμενα εντός έδρας ματς, με τρεις συνεχόμενες νίκες, οι «ερυθρόλευκοι» αφήνουν το ΣΕΦ και ταξιδεύουν στην Ιταλία για να αντιμετωπίσουν την Αρμάνι στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague.

Το κλίμα είναι βαρύ στις τάξεις του Ολυμπιακού λόγω του νέου σοβαρού τραυματισμού του Κίναν Έβανς και για την αναμέτρηση με τους Ιταλούς ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει ούτε στον Νιλικίνα καθώς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τις ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο.

Έτσι, αποφασίστηκε να παραμείνει στην Αθήνα για να συνεχίσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του, με τον Μπαρτζώκα να έχει μόνο δύο πλέι μέικερ στη διάθεσή του και συγκεκριμένα τους Τόμας Γοόκαπ και Σέιμπεν Λι.