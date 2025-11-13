Θρηνεί το χωριό της Αχαΐας για τον θάνατο του 3χρονου Ανδρέα ύστερα από πτώση από μάντρα ύψους δύο περίπου μέτρων μαζί με τον 25χρονο θείο του. Λευκά και μπλε μπαλόνια στόλιζαν από χθες τα μπαλκόνια του χωριού, ενώ οι κάτοικοι στάθηκαν σήμερα συγκλονισμένοι δίπλα στην οικογένεια για την κηδεία του παιδιού.

Τραγική φιγούρα η μητέρα και η γιαγιά του μικρού αγοριού, οι οποίες συντετριμμένες δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που βρήκε την οικογένειά τους. «Πού είσαι, αγάπη μου;», φώναζε η μητέρα καθώς συνόδευε το λευκό φέρετρο, όπως μεταδίδει το pelop.gr.

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, όταν ο 25χρονος είχε πάρει τον μικρό Ανδρέα αγκαλιά και έκαναν μια βόλτα στο χωριό. Όπως περπατούσαν στην άκρη του δρόμου, ο 25χρονος χτύπησε το κεφάλι του σε ένα μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να πέσει από τον μαντρότοιχο μαζί με το τρίχρονο στο κενό.

Στην κατάθεσή του ο θείος περιέγραψε με λυγμούς τα όσα συνέβησαν: «Πήρα τον Αντρίκο αγκαλιά, παίζαμε και ξαφνικά γλιστρήσαμε. Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Καλύτερα να πέθαινα εγώ». Η οικογένεια του παιδιού δεν έχει ζητήσει την ποινική του δίωξη.

Ο παππούς του παιδιού ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο. Χωρίς να χάσει χρόνο, μετέφερε το εγγονάκι του στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας. Από εκεί, το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Οι γιατροί το παρέλαβαν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μειωμένο επίπεδο συνείδησης. Διασωληνώθηκε αμέσως και έγινε προσπάθεια ανάνηψης για 40 ολόκληρα λεπτά. Δυστυχώς, ο μικρός Ανδρέας υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Σε ανακοίνωσή της, η Διοίκηση του Καραμανδάνειου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, αναφέροντας: «Το παιδί διακομίστηκε σε εξαιρετικά βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη. Έγινε προσπάθεια ανάνηψης μέσω ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά χωρίς αποτέλεσμα. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια».