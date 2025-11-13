Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο 25χρονος θείος του 3χρονου Ανδρέα, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο σε χωριό της Αχαΐας. «Καλύτερα να έφευγα εγώ παρά το παιδί», έλεγε συντετριμμένος ο συγγενής του μικρού.

Την ώρα που είχε βγει βόλτα με τον μικρό στην αγκαλιά του, ο θείος χτύπησε το κεφάλι του σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσαν και οι δύο κάτω από ύψος περίπου δύο μέτρων, με αποτέλεσμα το παιδί να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι και να καταλήξει.

Στην κατάθεσή του ο θείος περιέγραψε με λυγμούς τα όσα συνέβησαν: «Πήρα τον Αντρίκο αγκαλιά, παίζαμε, και ξαφνικά γλιστρήσαμε. Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Καλύτερα να πέθαινα εγώ». Η οικογένεια του παιδιού δεν έχει ζητήσει την ποινική του δίωξη.

Το χωριό είναι βουβό και έχει ντυθεί στα μαύρα, ενώ σήμερα γράφτηκε ο τραγικός επίλογος με την κηδεία του τρίχρονου αγοριού. Λευκά και μπλε μπαλόνια έχουν μπει από χθες στα μπαλκόνια.

Ο παππούς του παιδιού ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο. Χωρίς να χάσει χρόνο, μετέφερε το εγγονάκι του στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας, αναφέρει το pelop.gr. Από εκεί, το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Οι γιατροί το παρέλαβαν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μειωμένο επίπεδο συνείδησης. Διασωληνώθηκε αμέσως και έγινε προσπάθεια ανάνηψης για 40 ολόκληρα λεπτά. Δυστυχώς, ο μικρός Ανδρέας υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Σε ανακοίνωσή της, η Διοίκηση του Καραμανδάνειου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, αναφέροντας: «Το παιδί διακομίστηκε σε εξαιρετικά βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη. Έγινε προσπάθεια ανάνηψης μέσω ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά χωρίς αποτέλεσμα. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια».