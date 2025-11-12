Ελεύθερος αφέθηκε ο 25χρονος θείος του παιδιού ηλικίας 3 ετών που σκοτώθηκε στην Αχαΐα, όταν έπεσε από μάντρα.

Ο συγγενής του αγοριού είχε συλληφθεί αμέσως μετά τη τραγωδία, ωστόσο νοσηλευόταν στον νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, καθώς είχε τραυματιστεί, επειδή έπεσε μαζί με το παιδί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος λίγο μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Σημειώνεται, ότι στην κατάθεσή του, ο 25χρονος υποστήριξε ότι παρέλαβε το παιδί από τους παππούδες και ότι το είχε στην αγκαλιά του κατά τη διάρκεια μιας βόλτας που έκαναν για να το ηρεμήσει.

Ο 25χρονος είπε ότι πήγαινε στην άκρη του δρόμου αγκαλιά με το παιδάκι, το οποίο είχε υπό την εποπτεία του, με αποτέλεσμα να πέσει μαζί με το παιδί από τη μάντρα ύψος περίπου δύο μέτρων. Το παιδί χτύπησε στο κεφάλι και οι παππούδες το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Οι γιατροί το παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση και προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά.

Οι μοιραίες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις προκλήθηκαν στον 3χρονο όταν ο 25χρονος πρότεινε στο παιδί να πάνε μια βόλτα και κατεβαίνοντας κατηφορικό δρόμο, χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε ενώ στεκόταν σε μαντρότοιχο ύψους δύο – τριών μέτρων κι έπεσε, ενώ είχε το παιδί στην αγκαλιά του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οποία βρέθηκε το σημείο της τραγωδίας. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ολόκληρη η περιοχή θρηνεί, με τους γονείς του παιδιού να μαθαίνουν ότι χάθηκε το αγοράκι τους, επιστρέφοντας από αγροτικές εργασίες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων.