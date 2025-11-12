Νέα στοιχεία αναφορικά με την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 3χρονου αγοριού βλέπουν το «φως». Το παιδί έπεσε από μάντρα ύψους δύο μέτρα μαζί με συγγενικό του πρόσωπο που έπαιζε.

Το παιδί υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, και στο Καραμανδάνειο που μεταφέρθηκε, οι γιατροί έδωσαν «μάχη» για να το κρατήσουν στη ζωή.

Οι γιατροί έκαναν στο παιδί επί 40 λεπτά ΚΑΡΠΑ, ωστόσο το παιδί υπέστη ανακοπή και μετά τις 20:00 την Τρίτη 11/11 κατέληξε.

Ο 25χρονος, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται, συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τα αίτια του τραγικού συμβάντος διερευνώνται από την αστυνομία, ενώ σύμφωνα με όσα μεταδίδει το thebest.gr ο ανήλικος και ο 25χρονος έπεσαν από τη μάντρα αγκαλιά.

Αφού οι δύο τους έπεσαν από τα 2 μέτρα, στο σημείο σήμανε συναγερμός και άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, με τον 3χρονο να βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Η καρδιά του άτυχου αγοριού όμως το πρόδωσε και έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες μετά -και αφού είχε διασωληνωθεί- από ανακοπή.

Ο 25χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Αχαΐας «Ο Άγιος Ανδρέας» και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Θρήνος στο Καραμανδάνειο

Η μητέρα και ο πατέρας του 3χρονου, έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο Καραμανδάνειο, ελπίζοντας σε ένα θαύμα.

Όταν οι γιατροί τους είπαν πως το σπλάχνο τους δεν τα κατάφερε, λύγισαν και ούρλιαζαν από τον πόνο, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία που τους χτύπησε.