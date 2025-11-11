Συγκλονισμένη είναι η Αχαΐα από τη τραγωδία που σημειώθηκε, με ένα παιδάκι ηλικίας 3 ετών να χάνει τη ζωή του.

Όλα έγιναν το μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα, όταν το αγοράκι έπεσε από μάντρα περίπου 2 μέτρα, τραυματίστηκε σοβαρά και οδηγήθηκε στο Καραμανδάνειο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με τους γιατρούς να προχωρούν σε διασωλήνωση. Επίσης, υπέστη ανακοπή καρδιάς και για 40 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το επαναφέρουν αλλά δεν τα κατάφεραν και το παιδί κατέληξε.

Η ιστοσελίδα tempo24.news έγραψε ότι για τον θάνατο του 3χρονου συνελήφθη ένας 25χρονος μακρινός συγγενής του.

Συγκεκριμένα, εκείνη την ώρα είχε το παιδί υπό την εποπτεία του, καθώς οι γονείς απουσίαζαν για αγροτικές εργασίες σε χωράφι.

Φέρεται λοιπόν, να έπαιζαν και μαζί να έπεσαν από μάντρα ύψους 2 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο, αλλά το παιδί σοβαρότερα.

Έτσι, ο 25χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.