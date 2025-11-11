Πέθανε τελικά το 3χρονο αγοράκι στην Αχαΐα που οδηγήθηκε εκτάκτως στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, επειδή έπεσε από μάντρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από από ύψος περίπου 2 μέτρα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του αγοριού, στο Καραμανδάνειο και παρά τη μεγάλη μάχη των γιατρών, το παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο Καραμανδάνειο προσήλθαν γονείς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία λύγισαν στο άκουσμα του τραγικού μαντάτου.

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς βρισκόταν σε χωράφι.

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.