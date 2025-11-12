Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όταν οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς ενός τρίχρονου αγοριού ότι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ύστερα από σοβαρό ατύχημα.

Οι γιατροί κατέβαλαν επί αρκετή ώρα προσπάθεια να σώσουν το μικρό παιδί, ωστόσο ο 3χρονος υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό. Για την υπόθεση κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια ο 25χρονος θείος του αγοριού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί έπεσε από μάντρα ύψους δύο μέτρων ενώ βρισκόταν μαζί με τον θείο του και τραυματίστηκε σοβαρά. Ο θείος, μάλιστα, φέρεται να κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά του όταν και οι δύο έπεσαν από τον μαντρότοιχο.

Ένα ακόμη σενάριο που φαίνεται πως εξετάζεται από την ΕΛ.ΑΣ. ήταν το παιδί να ήταν πάνω σε ένα μηχανάκι, το οποίο προσέκρουσε στον μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα ο μικρός να εκσφενδονιστεί.

«Με ενημέρωσαν οι συνάδελφοί μου ότι πέντε η ώρα το απόγευμα χθες, από το κέντρο υγείας Αχαΐας διεκομίσθη ένα τρίχρονο αγόρι στο παιδιατρικό νοσοκομείο Καραμανδάνειο, το οποίο ήταν άσχημα χτυπημένο. Διασωληνώθηκε και έκαναν για δύο ώρες μεγάλη προσπάθεια για να το κρατήσουν στη ζωή. Δεν τα κατάφεραν δυστυχώς.

Με όσα καταγράφονται στο βιβλίο συμβάντων του νοσοκομείου, είναι δύο οι εκδοχές για το πώς προκλήθηκε ο τραυματισμός:

Η πρώτη εκδοχή που ανέφεραν οι δικοί του είναι ότι έπεσε από μία μάντρα και η δεύτερη που ανέφεραν πάλι οι γονείς ήταν ότι ήταν πάνω σε ένα μηχανάκι, χτύπησε σε μια μάντρα το μηχανάκι -δεν ξέρω ποιος οδηγούσε- και εκσφενδονίστηκε και το παιδί τραυματίστηκε σε μία μάντρα. Η αστυνομία θα διερευνήσει για να δει τι ακριβώς προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του αγοριού», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης, σημείωσε πως η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε εξέλιξη, αναφερόμενος και στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, διότι «τελείται κάποιο αδίκημα όταν δεν έχει δείξει την προσήκουσα προσοχή ο επιμελητής του ανήλικου, στην προκειμένη περίπτωση ο συγγενής του μικρού. Είναι και αυτός τραυματισμένος, ελαφρά βέβαια. Το επόμενο διάστημα θα διερευνηθούν όλες οι συνθήκες και θα σχηματιστεί η δικογραφία».