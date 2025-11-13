Ανείπωτη είναι η θλίψη στη Δυτική Αχαΐα για τον 3χρονο που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μάντρα. Σήμερα, Πέμπτη 13/11, οι συγγενείς του που δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί αναμένεται να του πουν το τελευταίο αντίο.

Η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα θα τελεστεί στις 10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτων Αχαΐας.

Το δυστύχημα με θύμα το άτυχο αγόρι σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα της Τρίτης (11 Νοεμβρίου 2025) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτα. Ο 25χρονος, συγγενής του μικρού παιδιού, συνελήφθη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά αφέθηκε ελεύθερος μετά την κατάθεσή του στις Αρχές.

Το σημείο της τραγωδίας

Τι είπε ο 25χρονος που ήταν μαζί με το παιδί, όταν σκοτώθηκε

Ο 25χρονος συγγενής του αγοριού ανέφερε ότι είχε παραλάβει το παιδί από τους παππούδες του και το κρατούσε στην αγκαλιά του, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μάντρα περίπου δύο μέτρων. Από την πτώση βρέθηκαν και οι δύο στο έδαφος.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στην κατάθεσή του, ο 25χρονος ανέλαβε την εποπτεία του μικρού παιδιού, καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε χωράφι.

Οι παππούδες μετέφεραν τον 3χρονο στο χωριό Καραίικα Δυτικής Αχαΐας, όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Οι γιατροί όμως διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων.

Πάλευαν να τον επαναφέρουν 40 λεπτά

Οι γιατροί πάλευαν επί 40 ολόκληρα λεπτά να επαναφέρουν το αγόρι αλλά τελικά αυτό έφυγε από τη ζωή σχεδόν 3,5 ώρες μετά, προδομένο από την καρδιά του.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η Διοίκηση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας επισημαίνει:

«Διακομίσθηκε από το ΚΥ Κάτω Αχαΐας από το ΕΚΑΒ συνοδεία δύο ιατρών και με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ στις 17.10 αγόρι ηλικίας 4 περίπου ετών.

Το παιδί έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με μειωμένο επίπεδο συνείδησης σε ιδιαίτερα βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη. Διασωληνώθηκε και έγινε προσπάθεια ανάνηψης μέσω Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) για 40 λεπτά χωρίς αποτέλεσμα. Η διοίκηση του νοσοκομείου και όλο το προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια».