Για το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και το σημερινό, για τον Αλέξη Τσίπρα και για άγνωστες ιστορίες από το παρελθόν μίλησε σε συνέντευξή του ο Τηλέμαχος Χυτήρης.

Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην εκπομπή «Η ζωή σου όλη» και τη Χριστίνα Βίδου, σχολίασε το πώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει κατηγορηθεί ότι μιμείται τον Ανδρέα Παπανδρέου:

«Εμφανές ήταν αυτό. Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας. Και τώρα, νομίζω, μιμείται την επάνοδο. Να ηγηθεί κάποιας συσπείρωσης. Νομίζω ότι αυτό επιδιώκεται. Έχω την εντύπωση ότι τον συμβουλεύουν λάθος, διότι λείπει πολύ… Αυτά δεν γίνονται εύκολα. Πρέπει να έχεις background ιστορικό, background πολιτικό, background μόρφωσης. Ο Τσίπρας έχει κάποια χαρίσματα σε σχέση με άλλους. Δεν φτάνουν αυτά. Ο Ανδρέας, όμως, είχε συναισθηματικό κόσμο, τον ενδιέφερε αυτό το οποίο θα αποφάσιζε τι απήχηση και τι επίδραση θα είχε στον κόσμο και στον απλό άνθρωπο. Ο Ανδρέας μιλούσε με τον κόσμο. Όχι μόνο τη στιγμή που μίλαγε στα πλήθη, που είναι ανεπανάληπτα, αλλά μιλούσε παίρνοντας τηλέφωνο σε απλούς ανθρώπους. Τους έλεγε “Είμαι ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου”. Και του έλεγαν “Πλάκα μας κάνεις;” Και ήταν ο Ανδρέας».

Για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ που συζητάμε τόσες ώρες. Το ΠΑΣΟΚ ένα ήταν. Το Κίνημα που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου και είπε στους Έλληνες “Οργανωθείτε μόνοι σας”. Η Δημοκρατία θέλει τη διαφορά. Αν δεν έχεις διαφορά από τον άλλον, δεν μπορείς να περπατήσεις. Και, ταυτόχρονα, πρέπει να έχεις λαϊκή συμμετοχή. Αν λες ότι είσαι κεντροαριστερός, σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης, πρέπει να το αποδεικνύεις στην πράξη, να έχεις συμμετοχή λαϊκή, να οδηγείς και να οδηγείσαι από τον κόσμο».

Όταν ρωτήθηκε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Τηλέμαχος Χυτήρης είπε: «Δεν θέλω να μιλήσω για πρόσωπα τώρα, δεν μου πέφτει λόγος. Είναι ένας εκλεγμένος ηγέτης».

«Ο τελευταίος των Μοϊκανών»

Αναφερόμενος στην τελευταία σύνοδο κορυφής όπου συμμετείχε ο Ανδρέας Παπανδρέου στις Κάννες το 1995, είπε: «Όταν ήρθε η σειρά του Ανδρέα, είδα να αφήνουν όλοι τα μολύβια κάτω και να παρακολουθούν. Επειδή ήταν αδύναμος, ασθενής και μιας ηλικίας, μόλις τελείωσε του είπα “Μπράβο, πρόεδρε”. Εκείνος είπε: “Μην αυταπατάσαι, δεν παρακολουθούσαν αυτά που έλεγα, αλλά πόσο αντέχω ακόμα”. Μου έκανε εντύπωση από ανθρώπινη πλευρά. Μου είπε “Είμαι ο τελευταίος των Μοϊκανών” από εκείνη τη γενιά των ηγετών. Και ότι “οι νέοι πολιτικοί θα είναι κατασκευασμένοι”, όχι πολιτικοί που βγαίνουν μέσα από τον λαό, αλλά κάποιοι που θα υποστηρίζουν συμφέροντα».

«Καλώς ήλθες στην κόλαση»

Μιλώντας για την περίοδο της ασθένειας του Ανδρέα Παπανδρέου το 1988, αναφέρθηκε σε όσα αντιμετώπισε ως υπεύθυνος ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Λονδίνο: «Με παίρνουν από το Μαξίμου και μου λένε “Κύριε Χυτήρη, αύριο το πρωί ετοιμάστε βαλίτσα και φύγετε για Λονδίνο, οι δημοσιογράφοι έχουν μπει στο νοσοκομείο”. Συναντήθηκα με τον Παπανδρέου για πολύ λίγο. Ο Ανδρέας ήταν ήρεμος και μου είπε “Καλώς ήλθες στην κόλαση”. Και πράγματι, η κόλαση ήταν η σχέση μου η καθημερινή με τα Μέσα Ενημέρωσης, που δυστυχώς πολλά από αυτά δεν ήθελαν να μάθουν τι συμβαίνει, αλλά ήταν σίγουροι τι συμβαίνει, ότι δηλαδή ο Ανδρέας θα πεθάνει».

Ο κ. Χυτήρης μίλησε για το πώς ενημέρωνε τον Ανδρέα Παπανδρέου για όσα ανέφεραν οι εφημερίδες στην Ελλάδα, διαβάζοντάς του τους τίτλους, ένας εκ των οποίων έγραφε: «Φυτό ο Ανδρέας». «Λέει τουλάχιστον τι φυτό είμαι;», του απάντησε ο Παπανδρέου.

Στη συνέντευξή του, μίλησε και για το νεύμα του Παπανδρέου στη Δήμητρα Λιάνη, στη σκάλα του αεροπλάνου, επιστρέφοντας στην Αθήνα. «Το νεύμα δεν προήλθε μόνο του. Υπήρχαν διάφοροι καλοθελητές στην Αθήνα που όσο έλειπε ο Ανδρέας επεδίωκαν διάφορα άλλα πράγματα να γίνουν εις τρόπον, ώστε να αποσυρθεί ο Ανδρέας από την πολιτική. Και με αυτόν τον τρόπο απάντησε σε αυτούς που επεδίωκαν άλλα πράγματα».

«Πρόεδρε, προτιμώ να κυβερνάτε τη χώρα παρά να οδηγείτε»

Ο κ. Χυτήρης αναφέρθηκε και σε άγνωστα περιστατικά, όπως όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου τον κάλεσε και του είπε να έρθει μαζί του να δοκιμάσουν το καινούργιο πρωθυπουργικό αυτοκίνητο. «Κάτσε πίσω», του είπε. «Πρόεδρε, θα λένε ποιος είναι αυτός που έχει για οδηγό τον Ανδρέα», απάντησε. «Έχω λόγο», του είπε ο Ανδρέας. «Σφύριζαν τα λάστιχα στις στροφές, εγώ καθόμουν πίσω κι έτρεμα. Όχι μόνο έτρεχε, αλλά με το ένα του χέρι έλεγε “τι να είναι αυτό”. Όταν γυρίσαμε του είπα: “Πρόεδρε, προτιμώ να κυβερνάτε τη χώρα παρά να οδηγείτε”».