Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ένας 22χρονος, ο οποίος συμμετείχε σε επικίνδυνο διαδικτυακό challenge, προσπαθώντας να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε πάει με φίλους του στο Κορωπί, όταν αποφάσισαν να βάλουν στοίχημα με το συγκεκριμένο challenge. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, οι αεραγωγοί του 22χρονου έφραξαν.

Οι φίλοι του, που δεν γνώριζαν πρώτες βοήθειες, δεν κατάφεραν να τον βοηθήσουν, μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες του παρείχαν ΚΑΡΠΑ, κατάφεραν να τον επαναφέρουν και τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει πολύ σοβαρή, με τους γιατρούς να αναφέρουν προβλήματα σε ζωτικά όργανα, όπως τον εγκέφαλο και τα νεφρά.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ (Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς), Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Mega, τόνισε τη σημασία της πρόληψης και της προσοχής, επισημαίνοντας πως «δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός, και τέτοια “παιχνίδια” μπορεί να κοστίσουν την ίδια τη ζωή».

«Ένα παιδί πήγε να διασκεδάσει και βρίσκεται τώρα διασωληνωμένο. Ελπίζουμε να υπάρξει βελτίωση τις επόμενες μέρες, αν και η κατάστασή του είναι πολύ δύσκολη», ανέφερε η κ. Παγώνη, προσθέτοντας ότι η γνώση πρώτων βοηθειών είναι ζωτικής σημασίας για όλους.

«Η νεολαία πρέπει να είναι πιο προσεκτική», τόνισε.