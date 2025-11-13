Για τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς και την ενίσχυση που χρειάζεται το ρόστερ του Ολυμπιακού στις θέσεις των γκαρντ, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας πριν την αναχώρηση για Μιλάνο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή (14/11) την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία για την 11η αγωνιστική της Euroleague και το μυαλό όλων στην ομάδα είναι στον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, στον αγώνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Μπαρτζώκα πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού, στις οποίες αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο ενίσχυσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων»…

Για το γεγονός ότι το μυαλό όλων είναι στον Έβανς: «Ναι, χωρίς πολλά λόγια, έτσι είναι».

Για το πώς ξεπερνάει κανείς έναν τέτοιο τραυματισμό: «Η ζωή συνεχίζεται, η δουλειά συνεχίζεται, ούτε είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος τραυματισμός. Για τον Κίναν ήταν μία διαδικασία χρόνων να επανέλθει από τον προηγούμενο τραυματισμό και έπαθε έναν άλλον, παίζοντας. Είναι δύσκολο για εκείνον και για την ομάδα. Η ζωή είναι έτσι πάντα. Έχεις την επόμενη μέρα αγώνα και πρέπει να συνεχίζεις.

Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί παντού, να βελτιωνόμαστε μέσα στη χρονιά. Το Μιλάνο είναι καλή ομάδα, όπως όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι πάντα δυσκολευόμαστε στο Μιλάνο. Αν παίξουμε με λιγότερο physicality θα έχουμε θέμα».

Για το πόσο δύσκολο είναι να πας παρακάτω και για την ενίσχυση της ομάδας: «Θέλει εκπαίδευση με τα χρόνια. Πάντα πρέπει να βλέπεις και τη θετική πλευρά. Έχουν πεθάνει παίκτες που είχα. Βλέπεις ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κίναν. Συναισθηματικά μας σκότωσε, αλλά συνεχίζουμε. Θα κάνει την εγχείρηση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα».

Για το αν θα γίνουν αλχημείες στη θέση του πλέι μέικερ: «Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Δεν θα είναι και ο Φρανκ μαζί μας, δεν θα είναι και ο Κίναν. Υπάρχει μόνο ο Τόμας και μετά και ο Λι που είναι δευτερεύουσα λύση και ίσως πάμε και με παίκτες που κατά συνθήκη θα παίξουν τη θέση. Αυτό είναι μία δυσκολία, έχουμε ποιότητα. Και χθες όταν χρειάστηκε, οι παίκτες που κλήθηκαν να το κάνουν, τα πήγαν μία χαρά».