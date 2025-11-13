Συντετριμμένο είναι το Δαμάσι του Τυρνάβου της Λάρισας, το χωριό όπου η 49χρονη ιδιοκτήτρια φούρνου βρήκε τραγικό θάνατο την ώρα της δουλειάς της. Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος την ώρα που το καθάριζε.

Την 49χρονη εντόπισε πελάτισσα του φούρνου, η οποία, αφού την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και την βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

«Είχε εδώ (σ.σ. στον λαιμό) το φουλάρι και αυτό πιάστηκε και το έπνιξε το κορίτσι η μηχανή που ζυμώνει. Δεν μπορούσε να ξεσκιστεί να πέσει; Τι να πω; Χρόνια την έκανε αυτή τη δουλειά», είπε η πελάτισσα που βρήκε νεκρή την 49χρονη.

«Η γυναίκα είχε τελειώσει την παραγωγή της και πρέπει να καθάριζε το μηχάνημα. Φόραγε ένα φουλάρι στον λαιμό και κατά έναν περίεργο τρόπο πήρε μπρος το μηχάνημα και πιάστηκε το φουλάρι και έγινε θηλιά στον λαιμό της και την έπνιξε το φουλάρι που φορούσε στον λαιμό», ανέφερε κάτοικος του χωριού στον ΑΝΤ1.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών, ενώ πρόσφατα είχε χάσει και τη μητέρα της.