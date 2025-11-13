Συγκλονίζει το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 13/11 στο Δαμάσι Λάρισας, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο της. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος την ώρα που το καθάριζε, πιθανότατα όταν το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε στους μηχανισμούς.

«Η γυναίκα είχε τελειώσει την παραγωγή της και πρέπει να καθάριζε το μηχάνημα. Φόραγε ένα φουλάρι στον λαιμό και κατά έναν περίεργο τρόπο πήρε μπρος το μηχάνημα και πιάστηκε το φουλάρι και έγινε θηλιά στον λαιμό της και την έπνιξε το φουλάρι που φορούσε στον λαιμό», ανέφερε κάτοικος του χωριού στον ΑΝΤ1.

Το δυστύχημα εκτιμάται ότι συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη παραγωγική διαδικασία, ανέφεραν νωρίτερα οι πληροφορίες του tirnavospress.gr.

Μάλιστα, η γυναίκα είχε χάσει τη μητέρα της πριν από λίγο καιρό. Η 49χρονη είναι μητέρα δύο μεγάλων παιδιών, η κόρη είναι γιατρός και ο γιος πυροσβέστης.

Τη 49χρονη εντόπισε πελάτισσα του φούρνου, η οποία, αφού την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.