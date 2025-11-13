Ένα τραγικό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 13/11 στο Δάμασι Λάρισας. Τη ζωή της έχασε μία 49χρονη γυναίκα η οποία εργαζόταν σε φούρνο της περιοχής.

Όπως μεταδίδει το tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα του φούρνου. Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, η 49χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Η τοπική κοινωνία του Δαμασίου είναι συγκλονισμένη από την απώλεια της 49χρονης, η οποία ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή στην περιοχή.