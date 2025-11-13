Επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, με αφορμή το σκάνδαλο διαφθοράς της Ουκρανίας, που έχει να κάνει με μίζες 100 εκατ. δολαρίων.

Ο Όρμπαν έχει απομακρυνθεί από τη «γραμμή» της ΕΕ για το Ουκρανικό και συχνά συγκρούεται με τον Ουκρανό πρόεδρο, ενώ αντιτίθεται στην ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διατηρεί σχέσεις με τη Ρωσία του Πούτιν.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Όρμπαν υποστήριξε ότι «η χρυσή ψευδαίσθηση της Ουκρανίας καταρρέει» μετά τις αποκαλύψεις για «ένα δίκτυο μαφίας εν καιρώ πολέμου με αμέτρητους δεσμούς με τον πρόεδρο Ζελένσκι».

The golden illusion of Ukraine is falling apart. A wartime mafia network with countless ties to President @ZelenskyyUa has been exposed. The energy minister has already resigned, and the main suspect has fled the country.



This is the chaos into which the Brusselian elite want to… pic.twitter.com/C1nuQV7HsT — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 13, 2025

Ο Όρμπαν συνεχίζει: «Αυτό είναι το χάος μέσα στο οποίο η ελίτ των Βρυξελλών θέλει να ρίξει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, όπου ό,τι δεν καταστρέφεται στο μέτωπο καταλήγει στις τσέπες της πολεμικής μαφίας. Παράνοια».

Και πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε, αλλά δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτό. Δεν θα στείλουμε τα χρήματα του ουγγρικού λαού στην Ουκρανία. Μπορούν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα στο εσωτερικό: μόνο αυτή την εβδομάδα διπλασιάσαμε τα επιδόματα των ανάδοχων γονέων και εγκρίναμε τη 14η σύνταξη.

Σε κάθε περίπτωση, μετά από όλα αυτά, σίγουρα δεν θα υποκύψουμε στις οικονομικές απαιτήσεις και τους εκβιασμούς του Ουκρανού προέδρου. Είναι καιρός οι Βρυξέλλες να καταλάβουν επιτέλους πού πραγματικά πηγαίνουν τα χρήματά τους».