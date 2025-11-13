«Νομίζω ότι είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στην Αυτοδιοίκηση και θέλουμε να παλέψουμε για να παραμείνει όρθια. Και το λέω αυτό -τα είπε και ο κ. Χαρδαλιάς προ ολίγου- τα πράγματα είναι ανάποδα», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

«Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη συζητούν για ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, 2028-2034, και εκεί δεν υπάρχει ξεχωριστό κονδύλι που θα πηγαίνει κατευθείαν στους δήμους και στις περιφέρειες. Υπάρχει ένα μεγάλο υπερταμείο ανταγωνιστικότητας, το οποίο, με πρόσχημα την ευελιξία και την ταχύτητα, δημιουργεί μία νέα υπερσυγκέντρωση», είπε ο ίδιος.

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων: «Το παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Φον Ντερ Λάιεν και το Λαϊκό Κόμμα, είμαστε απολύτως αντίθετοι. Γιατί φανταστείτε, όλα τα χρήματα τα οποία τώρα μέσα από προγράμματα έρχονται σε εμάς, να πηγαίνουν κεντρικά στην κυβέρνηση και από εκεί να σχεδιάζονται, θα είναι μία πολύ μεγάλη οπισθοχώρηση και οπισθοδρόμηση, ειδικά για την Ευρώπη που η συνοχή, τα cohesion funds, είναι υπαρξιακά για να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει».

«Είναι και μία δύσκολη συνολικά συγκυρία, νομίζω η δυσκολότερη των τελευταίων ετών για την Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα και κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται και χειρότερα».

«Είχαμε πρόσφατα και το Συνέδριό μας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και νομίζω ότι τα θέματα που όλοι αντιμετωπίζουμε είναι γνωστά. Υπάρχει ένα χρηματικό υπερπλεόνασμα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν παίρνει καθόλου χρήματα. Έχουμε μεγάλα θέματα, γιατί υπάρχουν θεσμοθετημένοι πόροι, με τον 3852/10, οι οποίοι συνεχίζουν και παρακρατούνται. Το τέλος διαμονής που πληρώνουν οι τουρίστες και έγινε τέλος ανθεκτικότητας, παρακρατείται και δεν αποδίδεται στους δήμους. Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ένα ποσοστό -80%, 50%, 30%, 60%- αποδίδεται στους δήμους για να υποδεχόμαστε τους τουρίστες».

«Συνολικά, είναι ένας θεσμικός και οικονομικός στραγγαλισμός. Οι δήμοι είναι τα κύτταρα της Δημοκρατίας και μετατρέπονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε εκτελεστικά παραρτήματα της κεντρικής διοίκησης. Δεν είναι μία διοικητική υποτίμηση, νομίζω ότι είναι μία παραβίαση θεμελιωδών συνταγματικών αρχών, όπως το άρθρο 101 και το άρθρο 102 του Συντάγματος, όπου προσδιορίζουν ποια είναι τοπικά θέματα της Αυτοδιοίκησης και ποια δεν είναι. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις προσβάλλεται και η Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας», τόνισε.

«Γι’ αυτό και ανεξαρτήτως διαφορετικών ψηφισμάτων, νομίζω το μήνυμα που δώσαμε στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας είναι το ”φτάνει πια η σιωπή”. Η ανοχή είναι συνενοχή, πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα και να ζητήσουμε ευθύνη για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και έχουμε μπροστά μας κρίσιμα θέματα. Ποια είναι αυτά; Έχουμε 17 του μήνα τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Έχει γίνει μία σημαντική δουλειά, πολύ αναλυτική. Όμως, εδώ περιμένουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μετά από τόσα χρόνια, ένα νέο αυτοδιοικητικό κύμα μεταρρυθμιστικό, που θα δώσει δύναμη, αυτονομία να πατήσουμε στα πόδια μας. Νομίζω ότι δεν θα είναι αυτό και ακόμα δεν έχουμε το τελικό κείμενο. Και το λέω γιατί έχουν σημασία οι λεπτομέρειες, για να υπάρχει διαφάνεια, συμμετοχή και το λέω στον υπουργό, που παλεύει πάρα πολύ για τα θέματά μας και έχουμε συνεχή επικοινωνία. Θέλουμε να έχουμε κείμενα και να παλεύουμε και να είμαστε τολμηροί».

Συνεχίζοντας ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στην αλλαγή του εκλογικού νόμου. «Το επόμενο διάστημα συζητάμε στο πλαίσιο του Κώδικα, τον νέο εκλογικό νόμο. Δεν τον ζητήσαμε εμείς. Εμείς ζητάμε πόρους, να πατήσουμε στα πόδια μας, να λύσουμε τα προβλήματα. Δεν ζητήσαμε να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, που η κυβέρνηση έφτιαξε. Άλλα πράγματα ζητήσαμε. Και, επίσης, νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να μην σπάσουμε την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας. Το 50% συν 1 δίνει σε εμάς τη δύναμη να συζητάμε με τους υπουργούς, να είμαστε δυνατοί, να έχουμε κοινωνική νομιμοποίηση».

«Γι’ αυτό και ζητήσαμε μια μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση. Το κράτος θέλουμε να είναι στρατηγείο, δεν θέλουμε να είναι αφέντης. Θέλουμε να κάνουμε συνεργασία, όχι να είμαστε επαίτες και να παρακαλάμε για προγράμματα ή όπως συχνά συμβαίνει να ζητάμε 2-3 μηνιάτικα προκαταβολικά, όχι για ανάπτυξη, αλλά για να τα βγάλουμε πέρα».

«Τα συζητήσαμε και με τον περιφερειάρχη, κάναμε μια μελέτη, λέμε για τα φρεάτια για την Αθήνα. Το 20% των δρόμων της Αθήνας έχουν φρεάτια, το 20%. Το 20% που είναι παλιά τα καθαρίσαμε. Πόσα λεφτά χρειαζόμαστε; 100 εκατομμύρια. Έχουμε 100 εκατομμύρια σήμερα για να φτιάξουμε φρεάτια; Δίνουμε 2 εκατομμύρια, παραλαμβάνουμε άλλα 2, λείπουν 96. Τα νούμερα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά, όχι να κάνουμε έργα βιτρίνας. Έργα για να μη πλημμυρίζουμε, για να μπορούμε να προχωράμε με ταχύτητα σε δράσεις που έχουν μεγάλη χρησιμότητα. Το κυκλοφοριακό, τα απορρίμματα, όλα αυτά. Άρα τι θέλουμε; Θέλουμε να διαχειριστούμε, να γίνουν μητροπολιτικοί οι δήμοι, όχι για να δημιουργήσουμε υπερθεσμούς. Για να λύνουμε τα προβλήματα στο δημοτικό επίπεδο. Θέλουμε δημοκρατική νομιμοποίηση, διαφάνεια, συμμετοχή, να λύνουμε τα προβλήματα. Ευθύνη ζητάμε. Θέλουμε να μη μπλέκουμε μεταξύ μας στο τι ακριβώς συμβαίνει και ποιος έχει την ευθύνη».

Τέλος, όπως υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Είπε χθες ο κ. Κυρίζογλου και συμφωνήσαμε όλοι, συμβολικό κλείσιμο δήμων και να είμαστε ενάντια στον προϋπολογισμό. Να ξέρουν και οι πολίτες, να ξέρουμε όλοι ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι τα μέσα που θα έχουμε. Και να διεκδικήσουμε, όχι σαν αντίδραση. Λένε κάποιοι ”να μην πυροβολήσουμε τα πόδια μας”. Αν δεν κάνουμε τίποτα, θα κλείσουν οι δήμοι από μόνοι τους. Ας κάνουμε ένα συμβολικό κλείσιμο για να δείξουμε ότι θέλουμε ως πράξη ευθύνης, ότι θέλουμε να ξέρουν όλοι ποια είναι η εικόνα, ποια είναι τα προβλήματα και να δείξουμε και το μήνυμα ότι η Αυτοδιοίκηση δεν είναι εμπόδιο, είναι λύση. Θέλουμε να την ενισχύσουμε, δεν ζητάμε εξουσία, ζητάμε ευθύνη και έχουμε αποδείξει ότι θέλουμε και μπορούμε να την αναλάβουμε».