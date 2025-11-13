Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε για τη διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου. Όπως τόνισε, «δεν πρόκειται για τιμωρητικό μέτρο, αλλά για μια λογική εξυγίανσης των φοιτητικών καταλόγων, σε εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, που μίλησε στο ertnews, οι γραμματείες των πανεπιστημίων έχουν ήδη ξεκινήσει την εκκαθάριση των μη ενεργών φοιτητών, με τα στοιχεία να αποστέλλονται στο υπουργείο έως το τέλος του έτους. Η εκτίμηση είναι ότι ο αριθμός των μη ενεργών φοιτητών κυμαίνεται μεταξύ 280.000 και 290.000, ενώ όσοι έχουν ολοκληρώσει το 70% των σπουδών τους έχουν επιπλέον χρονικά περιθώρια για να τις ολοκληρώσουν.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν ευεργετικές διατάξεις για φοιτητές και φοιτήτριες που εργάζονται, αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή είναι έγκυες, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο δείχνει «κοινωνική και ακαδημαϊκή ευαισθησία».

Αναφερόμενος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που αποφάσισε ενδιάμεση εξεταστική για όσους κινδυνεύουν με διαγραφή, ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε ότι η συμπληρωματική εξέταση είναι απολύτως νόμιμη, όταν είναι εντός των χρονικών ορίων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όλα τα δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν φέτος χωρίς καταλήψεις ή εντάσεις, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης για υποδομές και έρευνα. Σχετικά με την ασφάλεια στους χώρους των ΑΕΙ, σημείωσε ότι όλα τα πανεπιστήμια έχουν καταθέσει σχέδια ασφαλείας και ότι «ο νέος νόμος του Ιουλίου για πειθαρχικές και ποινικές διώξεις εφαρμόζεται ήδη».