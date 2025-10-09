Αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στην Τουρκία, αφού ο Αμερικανός πρέσβης, Τομ Μπάρακ, φωτογραφήθηκε με Κούρδους, μπροστά από έναν χάρτη που παρουσίαζε την τουρκική πόλη Χατάι ως πόλη της Συρίας.

Τουρκικά ΜΜΕ ήταν ιδιαίτερα επικριτικά, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρέσβη ότι «νομιμοποιεί κουρδικό κράτος» και ότι στάθηκε δίπλα σε Κούρδους που είναι, κατά την Τουρκία, «τρομοκράτες».

Μεταξύ άλλων, ο διευθυντής της εφημερίδας Χουριέτ, Αχμέτ Χακάν, είπε πως «το περίεργο στη φωτογραφία αυτή είναι πως δείχνει το Χατάι μέσα στα σύνορα της Συρίας. Επίσης εκεί υποτίθεται πως δείχνει τον Ευφράτη, αλλά στην πραγματικότητα δείχνει τα σύνορα του ψευδοκράτους της Ροζάβα» (η περιοχή της βόρειας Συρίας που οι Κούρδοι αποκαλούν Ροζάβα και θεωρούν εν δυνάμει κράτος τους).

Από τη μεριά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ έγραψε σε ανάρτησή του: «Οποιαδήποτε υπόνοια ότι η επίσκεψη περιλάμβανε δραστηριότητες που υπονομεύουν τα εθνικά συμφέροντα ή την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας είναι εντελώς αβάσιμη. Και οποιαδήποτε κατηγορία ότι η παρουσία ενός χάρτη, τον οποίο δεν είχα δει ποτέ, σε μια αίθουσα συνεδριάσεων στην οποία δεν είχα βρεθεί ποτέ, υπονόμευε με κάποιο τρόπο τα συμφέροντα της Τουρκίας είναι απολύτως γελοία».

Η ανάρτηση του Τομ Μπάρακ

Ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και Ειδικός Απεσταλμένος για τη Συρία, επισκέφθηκα την Αλ-Χασάκα ως εκπρόσωπος για να διευκολύνω και να παρακολουθήσω την πρόοδο στην εφαρμογή της Συμφωνίας της 10ης Μαρτίου μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και της Συριακής Κυβέρνησης. Αυτή η συμφωνία έχει κρίσιμη σημασία όχι μόνο για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Συρίας, αλλά εξίσου και για τα στρατηγικά συμφέροντα τόσο της Τουρκίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εμπλοκή μου στην Αλ-Χασάκα πραγματοποιήθηκε με πλήρη διαφάνεια και με πνεύμα προώθησης της περιφερειακής σταθερότητας, του συντονισμού κατά της τρομοκρατίας και της ανθρωπιστικής πρόσβασης -όλα τα οποία υπηρετούν άμεσα την ασφάλεια και τα οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας.

Η αποστολή μου ήταν -και παραμένει- επικεντρωμένη στην προώθηση συνεργατικών μηχανισμών που μειώνουν τις διασυνοριακές απειλές και υποστηρίζουν τον ευρύτερο στόχο της περιφερειακής ειρήνης και ανοικοδόμησης.