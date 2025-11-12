Με δύο έντονες αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στη δημοσιοποίηση emails που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, λίγες ώρες αφότου αυτά δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία της υπόθεσης, χαρακτηρίζοντας τα στοιχεία ως «φάρσα» και «απάτη». Ωστόσο, η κεντρική του επίθεση στράφηκε προς το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο κατηγορεί ότι στήνει μια «παγίδα» προς την πλευρά των Ρεπουμπλικανών.

«Μόνο ένας πολύ κακός, ή ηλίθιος Ρεπουμπλικανός, θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα», τόνισε χαρακτηριστικά, καλώντας τους συναδέλφους του να μην επιτρέψουν τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης.

Στις αναρτήσεις του ο Τραμπ γράφει:

«Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να επαναφέρουν τη φάρσα του Τζέφρι Επστάιν επειδή θα κάνουν οτιδήποτε για να αποπροσανατολίσουν [την κοινή γνώμη] από το πόσο άσχημα έχουν χειριστεί το Shutdown (τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης), και τόσα άλλα θέματα. Μόνο ένας πολύ κακός, ή ανόητος, Ρεπουμπλικανός θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα.

Οι Δημοκρατικοί κόστισαν στη Χώρα μας 1,5 Τρισεκατομμύριο Δολάρια με τις πρόσφατες ακρότητες του μοχθηρού κλεισίματος της Χώρας μας, θέτοντας ταυτόχρονα πολλούς σε κίνδυνο — και θα πρέπει να πληρώσουν ένα δίκαιο τίμημα.

Δεν πρέπει να υπάρχει καμία εκτροπή προς τον Επστάιν ή οτιδήποτε άλλο, και όλοι οι Ρεπουμπλικανοί που εμπλέκονται θα πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στο άνοιγμα της Χώρας μας και στη διόρθωση της μαζικής ζημιάς που προκλήθηκε από τους Δημοκρατικούς!

Με άλλα λόγια, οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν τη φάρσα του Τζέφρι Επστάιν για να προσπαθήσουν να αποπροσανατολίσουν από τις μαζικές τους αποτυχίες, ειδικότερα, την πιο πρόσφατη — ΤΟ SHUTDOWN!»