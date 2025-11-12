Στα 30 της χρόνια, η Roya Karimi είναι από τις κορυφαίες bodybuilders της Ευρώπης και αυτή την εβδομάδα θα διαγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Bodybuilding. Η άνοδός της στον χώρο του αθλητισμού ήταν ραγδαία, καθώς ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με το bodybuilding πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Ωστόσο, τίποτα δεν προμήνυε πως το μέλλον της θα ήταν τόσο λαμπρό, όταν η Roya εγκατέλειπε το Αφγανιστάν σε ηλικία μόλις δεκαπέντε ετών μαζί με τον μικρό γιο της και τη μητέρα της, αναζητώντας μια νέα ζωή στη Νορβηγία.

Η απόφαση της Roya να φύγει από το Αφγανιστάν το 2011, αφήνοντας πίσω τον τότε σύζυγό της, ήταν ένα πολύ ριψοκίνδυνο βήμα – ειδικά για μια γυναίκα που προερχόταν από μια τόσο παραδοσιακή κοινωνία.

Στη Νορβηγία βρέθηκε σε έναν εντελώς νέο κόσμο. Έπρεπε να προσαρμοστεί σε μια πιο ανοιχτή, φιλελεύθερη κουλτούρα, να βρει δουλειά για να στηρίξει τον εαυτό της και την οικογένειά της και, ταυτόχρονα, να μάθει μια καινούργια γλώσσα.

Τα πρώτα χρόνια δεν ήταν εύκολα· η προσαρμογή απαιτούσε δύναμη, επιμονή και πειθαρχία. Όμως, οι κόποι της δικαιώθηκαν. Η Roya σπούδασε νοσηλευτική και άρχισε να εργάζεται σε ένα νοσοκομείο στο Όσλο.

Η «γνωριμία» με το bodybuilding και οι απειλές θανάτου

Η ανακάλυψη του bodybuilding αποτέλεσε μια καθοριστική στιγμή για τη Roya, καθώς η γυμναστική ήταν για εκείνη ένας τρόπος να χτίσει την αυτοπεποίθησή της και να επαναπροσδιορίσει την προσωπική της ταυτότητα.

Εκεί γνώρισε και τον δεύτερο σύζυγό της, τον επίσης Αφγανό Kamal Jalaluddin, με μακρά πορεία στο bodybuilding, ο οποίος έγινε ένας από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές της.

«Πριν γνωρίσω τον Kamal, ασχολούμουν με τον αθλητισμό, αλλά όχι σε επαγγελματικό επίπεδο», εξηγεί η ίδια.

«Η στήριξή του μου έδωσε το θάρρος να ακολουθήσω έναν ανταγωνιστικό δρόμο, που έσπαγε τα ταμπού. Πιστεύω πως, όταν ένας άνδρας στέκεται δίπλα σε μια γυναίκα, μπορούν να συμβούν απίστευτα πράγματα».

Πριν από δεκαοκτώ μήνες, η Roya αποφάσισε να αφήσει πίσω της τη νοσηλευτική και να ασχοληθεί επαγγελματικά με το bodybuilding.

Η αλλαγή αυτή δεν ήταν όμως χωρίς ρίσκο και, όπως εξηγεί η 30χρονη, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν το νέο της επάγγελμα, αλλά η προσαρμογή στις ελευθερίες μιας νέας ζωής μακριά από τους περιορισμούς που είχε ζήσει στο Αφγανιστάν.

Τα μπικίνι, τα μακριά, κυματιστά μαλλιά και το έντονο μακιγιάζ που φορά στη σκηνή απέχουν πάρα πολύ, σύμφωνα με το BBC, από τα κοινωνικά πρότυπα -και πλέον τους επίσημους περιορισμούς- που καθορίζουν πώς πρέπει να ντύνονται και να παρουσιάζονται οι γυναίκες στη χώρα της.

Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι στους λογαριασμούς της στα social media εμφανίζονται συχνά επικριτικά και υβριστικά σχόλια, τα οποία πολλές φορές συνοδεύονται από απειλές βίας ή ακόμα και θανάτου.

Η ίδια όμως δεν αφήνει αυτά τα σχόλια να την επηρεάσουν.

«Οι άνθρωποι βλέπουν μόνο την εμφάνισή μου και το μπικίνι μου. Αλλά πίσω από αυτή την εμφάνιση υπάρχουν χρόνια πόνου, προσπάθειας και επιμονής. Οι επιτυχίες αυτές δεν ήρθαν καθόλου εύκολα», λέει.

Και παρόλο που συχνά η δημοσιότητα συνοδεύεται από αρνητικά σχόλια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν για τη Roya ένα ισχυρό εργαλείο, καθώς της επιτρέπουν να έρχεται σε επικοινωνία με γυναίκες στο Αφγανιστάν, μεταφέροντάς τους το μήνυμα της φυσικής υγείας και της αυτοπεποίθησης.

Οι νέες προκλήσεις

Η Roya ετοιμάζεται τώρα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα bodybuilding, που ξεκινά την Πέμπτη στη Βαρκελώνη και στόχος της είναι να «χτίσει» πάνω στις επιτυχίες που σημείωσε νωρίτερα μέσα στο έτος.

Τον Απρίλιο, η 30χρονη κατέκτησε το χρυσό στην κατηγορία Wellness στον διαγωνισμό Stoperiet Open – μια κατηγορία που τιμά τη φυσική κατάσταση, την υγιή εμφάνιση και τη διακριτική ομορφιά, αντί για την υπερβολική μυϊκή μάζα.

Στη συνέχεια κατέκτησε το Norway Classic 2025, έναν διαγωνισμό που προσελκύει κορυφαίους αθλητές από όλη τη Σκανδιναβία και ακολούθησαν μεγάλες επιτυχίες σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που της εξασφάλισαν μια θέση στα παγκόσμια πρωταθλήματα.

«Το να βλέπουμε τη Roya στη σκηνή ήταν η εκπλήρωση ενός ονείρου», λέει με ενθουσιασμό ο σύζυγος της 30χρονης, που βρίσκεται πάντα στις κερκίδες μαζί με τον γιο της για να την υποστηρίξουν.

Πάντως, η ίδια θεωρεί πως αυτός ο διαγωνισμός δεν αφορά μόνο εκείνη ή την οικογένειά της.

«Νιώθω ψυχικά δυνατή και έτοιμη να δώσω τα πάντα. Ελπίζω να γράψω ιστορία, καταρρίπτοντας αυτό το ρεκόρ στο όνομα των Αφγανών κοριτσιών και γυναικών, για πρώτη φορά».