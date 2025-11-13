Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ο άνδρας που σκοτώθηκε στη βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου, άφησε πίσω του μια σύζυγο και πέντε παιδιά. Το όχημα που οδηγούσε γαζώθηκε όταν δέχθηκε τους πυροβολισμούς, μια σκηνή που έχει συγκλονίσει το νησί.

Η μητέρα του, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», περιέγραψε τα γεγονότα και κατονόμασε δύο οικογένειες που, όπως είπε, ευθύνονται για το έγκλημα. «Οι Φραγκιαδάκηδες και οι Στιβακτάκηδες. Αυτοί σκότωσαν το κοπέλι μου. Το μόνο που ξέρω είναι ότι για όλα όσα έγιναν ευθύνονται αυτοί, οι Φραγκιαδάκηδες», δήλωσε.

Η γυναίκα περιέγραψε ότι το βράδυ «πήγαν και μπαλόταραν το σπίτι του γαμπρού μου και του αδελφού του». «Την επόμενη ημέρα», συνέχισε, «ενώ η αστυνομία ήταν στο χωριό για αυτό που έγινε το βράδυ, πήγαν ψηλά, εκεί που είναι η εκκλησία, και άρχισαν πάλι να πυροβολούν τα σπίτια του γαμπρού μου και του αδελφού του και όποιο άλλο σπίτι της οικογένειάς μας ήταν κοντά».

Σύμφωνα με τη μητέρα του θύματος, οι δράστες «έφυγαν από την εκκλησία και κατέβηκαν στον δρόμο όπου έπεσαν πάνω στον γιο μου που περνούσε με το αυτοκίνητό του και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ».

«Εγώ κατέβηκα στον δρόμο και τους είδα που κρατούσαν όλοι όπλα και πυροβολούσαν τον γιο μου», πρόσθεσε, αναφέροντας ονόματα μελών της οικογένειας που κατηγορεί: «Είδα όλους τους Φραγκιαδάκηδες -ο Μανούσος, ο Γιάννης, ο Ανδρέας, ο Κωστής και ο πατέρας τους. Μαζί τους ήταν και ο ξάδελφός τους, ο Στιβακτάκης Μανούσος».

Η μητέρα υποστήριξε επίσης ότι είχαν προηγηθεί περιστατικά βίας: «Πέρυσι το καλοκαίρι ο Κωστής Φραγκιαδάκης είχε μαχαιρώσει τον εγγονό μου και μπαλοτάρανε πάλι το αμάξι τους οι Φραγκιαδάκηδες με τον ξάδελφό τους. Τοτε υποσχέθηκαν ότι δεν θα μας ξαναενοχλήσουν, αλλά δεν το τήρησαν. Μας ενοχλούσαν και μας προκαλούσαν συνέχεια».

«Όλοι είχαν όπλα και πυροβολούσαν το κοπέλι μου και μου το σκότωσαν. Θέλω όλοι τους να τιμωρηθούν», κατέληξε.