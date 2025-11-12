Φωτογραφίες του αυτοκινήτου του Φανούρη Καργάκη, μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου, βγήκαν στη δημοσιότητα.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων και από τις δύο πλευρές, με τα στοιχεία να εξετάζονται εξονυχιστικά. Στο παρμπρίζ του οχήματος διακρίνονται τρεις οπές από πυροβόλο όπλο, το οποίο -όπως και τα υπόλοιπα- παραμένει άφαντο.

Ο Φανούρης Καργάκης ήταν ο 39χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό περιστατικό. Στις εικόνες φαίνεται και το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος. Οι βαλλιστικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν από ποια κατεύθυνση πυροβολήθηκε ο Καργάκης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιοι ευθύνονται για το μακελειό.

Σε άλλη φωτογραφία, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή Αποκαλύψεις του ANT1, φαίνεται η ρόδα του οχήματος με το φινιστρίνι πεσμένο στο οδόστρωμα, γύρω από το οποίο υπάρχουν επίσης ίχνη αίματος.

Η καρότσα του οχήματος έχει δεχθεί πυρά, ενώ στις πόρτες διακρίνονται οπές τόσο από σκάγια κυνηγετικού όπλου όσο και από βολίδες πυροβόλου όπλου -ένδειξη πως χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά όπλα, κάτι που είχε επιβεβαιώσει και η ιατροδικαστική έκθεση. Οπές εντοπίζονται και σε άλλα σημεία, όπως στην πόρτα του οδηγού -εκεί όπου βρέθηκε νεκρός ο 39χρονος- αλλά και στο πλάι του οχήματος.