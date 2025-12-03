Φέτος η κονσόλα PlayStation της Sony γιορτάζει την 30ή επέτειο της κυκλοφορίας της στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλη κονσόλα που να έχει διεισδύσει τόσο βαθιά και τόσο πολυμορφικά στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα. Από τις χολιγουντιανές υπερπαραγωγές, όπως το «Lara Croft: Tomb Raider» με την Angelina Jolie, μέχρι το βίντεο του Juice WRLD για το «Hear Me Calling» και την τηλεοπτική σειρά «The Last of Us» του HBO Max, η εμπειρία που προσφέρει το PlayStation έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα κάπως στενά όρια της απλής κονσόλας. Ο Τσάντλερ στη σειρά «Friends» έπαιζε PlayStation 1 και ο πρωταγωνιστής της cult ταινίας «Shaun of the Dead» πυροβολούσε ζόμπι παραγωγής PlayStation.

«Κάναμε τα βιντεοπαιχνίδια δημοφιλή. Όταν βγήκαμε στην αγορά, ήμασταν λίγο τολμηροί, ήμασταν διαφορετικοί, αλλά στην πραγματικότητα θέλαμε να φέρουμε την ανατροπή», λέει ο Eric Lempel, ανώτερος αντιπρόεδρος μάρκετινγκ, πωλήσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Sony Interactive Entertainment. «Θεωρούμε ότι είμαστε ένα κορυφαίο brand ψυχαγωγίας, όχι μόνο ένα brand βιντεοπαιχνιδιών», σχολιάζει ο Lempel.

Μέρος της διαχρονικής δημοτικότητας του PlayStation είναι η ικανότητά του να εξελίσσεται μαζί με την τεχνολογία. Η αρχή έγινε το 1995 με τα CD-ROM που άνοιξαν την πόρτα στα 3D παιχνίδια. Εκείνη την εποχή, οι ογκώδεις κασέτες ήταν «όλα τα λεφτά». Το PlayStation — που δημιουργήθηκε μετά από μια αποτυχημένη συνεργασία μεταξύ της Nintendo και της Sony — μπήκε σε μια αγορά που κυριαρχούσαν η Sega και η Nintendo. Ένα από τα κρίσιμα βήματα που βοήθησαν την κονσόλα από την αρχή, ήταν ότι πριν το επίσημο λανσάρισμα, η Sony είχε ήδη πολλά παιχνίδια έτοιμα για κυκλοφορία, καθώς και ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και μια εξαιρετική τιμή λιανικής πώλησης — 299 δολάρια — που ήταν φθηνότερη από την ανταγωνιστική Sega Saturn.

Η Sony επέλεξε επίσης προσεκτικά το μερίδιο της αγοράς της. Με τη Sega και τη Nintendo να στοχεύουν κυρίως τα παιδιά, η Sony στόχευσε το PlayStation σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες — κάτι που ήταν πολύ ελκυστικό για τους μικρότερους αδελφούς και αδελφές τους. Όταν η κονσόλα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, προκάλεσε αίσθηση, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια τεμάχια παγκοσμίως.



Όπως μεταδίδει το Associated Press, τα παιχνίδια του PlayStation κάνουν συχνά το άλμα από την κονσόλα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο επειδή είναι ρεαλιστικά, χρησιμοποιούν τεχνολογία “motion capture” και πρωταγωνιστούν σε αυτά ταλαντούχοι ηθοποιοί. Ο κατάλογος των ταινιών και των τηλεοπτικών σειρών που έχουν τις ρίζες τους στο PlayStation είναι μακρύς. Περιλαμβάνει: το «Uncharted» με πρωταγωνιστή τον Tom Holland στη μεγάλη οθόνη, το «The Last of Us» με τον Pedro Pascal στο HBO, το «Twisted Metal» στο Peacock και το «Gran Turismo» με τον Orlando Bloom από την Columbia Pictures. Άλλες τέτοιες ταινίες βρίσκονται σε προετοιμασία, όπως η ταινία «Horizon Zero Dawn» με πραγματικούς ηθοποιούς, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027, η επερχόμενη ταινία «Ghost of Tsushima» σε σκηνοθεσία Chad Stahelski και η τηλεοπτική σειρά «God of War» της Amazon.