Ο Λεβαδειακός και η ΑΕΚ είναι οι δύο ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους προημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας και περιμένουν να δουν ποιες θα ακολουθήσουν.

Με το νέο σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης από φέτος, έχουν αλλάξει και τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την πρόκριση. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες 4 θέσεις της League Phase παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για την προημιτελικοί φάση ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις θα προκύψουν από τους νοκ άουτ αγώνες των ομάδων που θα τερματίσουν από την 5η μέχρι τη 12η θέση.

Ο Λεβαδειακός και η ΑΕΚ, επομένως, έχουν ήδη προκριθεί απευθείας και περιμένουν να δουν ποιες θα είναι οι υπόλοιπες καθώς η League Phase δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Η βαθμολογία

Λεβαδειακός 12 ΑΕΚ 12 Άρης 10 Ολυμπιακός 9 ΟΦΗ 9 Παναθηναϊκός 9 Βόλος 7 Ατρόμητος 7 Κηφισιά 5 Αστέρας Aktor 4 ΠΑΟΚ 4 Παναιτωλικός 3 Ηρακλής 3 Athens Kallithea 3 Ελλάς Σύρου 3 Μαρκό 1 Καβάλα 1 ΑΕΛ 1 Ηλιούπολη 0 Αιγάλεω 0

Ένα ματς λιγότερο έχουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναιτωλικός, Μαρκό, Καβάλα.

** Ο Ηρακλής έχει δύο ματς λιγότερα.

Κριτήρια ισοβαθμίας

Διαφορά τερμάτων Καλύτερη επίθεση Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας Περισσότερες νίκες Περισσότερες εκτός έδρας νίκες Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25

Play – off

Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.

Τα ζευγάρια θα βγουν ανάλογα με την κατάταξη του League Phase (5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9ος) και οι αγώνες θα είναι μονοί, με τις ομάδες που τερμάτισαν πιο ψηλά στη League Phase να παίζουν στην έδρα τους ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση αλλά απευθείας η διαδικασία των πέναλτι.