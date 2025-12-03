Ο Στέφανος Τζίμας ήταν για πρώτη φορά βασικός στην Premier League στον αγώνα της Μπράιτον με την Άστον Βίλα, στάθηκε άτυχος όμως καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο.

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός πέτυχε πριν λίγες μέρες το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα βοηθώντας την ομάδα του να πάρει την εκτός έδρας νίκη επί της Νότιγχαμ Φόρεστ και βρέθηκε στην αρχική 11άδα για το εντός έδρας ματς, το βράδυ της Τετάρτης (3/12), με την Άστον Βίλα.

Τα πράγματα, όμως, δεν πήγαν όπως θα ήθελε… Ο Τζίμας πάτησε άσχημα το πόδι του στο έδαφος στην προσπάθειά του να πιέσει τον αντίπαλο στόπερ και έπεσε στο έδαφος δείχνοντας ότι πονούσε πολύ στο γόνατο. Δεν μπορούσε, επομένως, να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε στο 24ο λεπτό, με τη Μπράιτον να του εύχεται ταχεία ανάρρωση με σχετική ανάρτηση στα social media.