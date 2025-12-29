Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες ενοικιαστές που διαπίστωσαν ότι η επιστροφή ενοικίου που τους πιστώθηκε ήταν μικρότερη από αυτή που ανέμεναν ή, σε αρκετές περιπτώσεις, μηδενική. Η προθεσμία για την υποβολή διορθωτικών δηλώσεων λήγει αύριο, 30 Δεκεμβρίου, και όσοι δεν κινηθούν εγκαίρως δεν θα έχουν δεύτερη ευκαιρία για νέο υπολογισμό της ενίσχυσης.

Η διαδικασία αφορά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στο έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2024 μέσω της πλατφόρμας myAADE. Με την τροποποιητική δήλωση, οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις που σχετίζονται με τα ποσά των ενοικίων που έχουν δηλωθεί, καθώς αυτά αποτελούν τη βάση υπολογισμού της επιστροφής.

Μετά την οριστικοποίηση της τροποποιητικής δήλωσης, το σύστημα προχωρά σε νέα εκκαθάριση και τα επιπλέον ποσά που προκύπτουν από τις διορθώσεις πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Η συγκεκριμένη πληρωμή θεωρείται και η τελευταία που συνδέεται με το μέτρο για το 2024.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έλεγχος του δηλωμένου IBAN

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου 30.000 δικαιούχοι δεν έλαβαν την επιστροφή ενοικίου, παρότι πληρούσαν τα κριτήρια, επειδή δεν είχαν καταχωρίσει τραπεζικό λογαριασμό. Χωρίς IBAN, η πίστωση των χρημάτων είναι τεχνικά αδύνατη, ακόμη και αν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι απολύτως σωστά.

Ένα ακόμη συχνό πρόβλημα αφορά τη λανθασμένη συμπλήρωση των κωδικών ενοικίου. Στη φορολογική δήλωση πρέπει να αναγράφονται τα συνολικά ετήσια ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο 2024 και όχι τα μηνιαία μισθώματα ή τυχόν οφειλόμενα ποσά. Η σύγχυση αυτή έχει οδηγήσει σε μειωμένες επιστροφές, οι οποίες μπορούν να διορθωθούν μόνο με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Σε περιπτώσεις όπου ο μισθωτής άλλαξε κατοικία μέσα στο ίδιο έτος, τα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά για κάθε ακίνητο. Το ίδιο ισχύει και για όσους είχαν παράλληλα κύρια και φοιτητική κατοικία, καθώς κάθε κατηγορία δηλώνεται σε διαφορετικούς κωδικούς.

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου του 2024. Το ποσό αυτό υπόκειται σε ανώτατα όρια, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: έως 800 ευρώ για μισθωτές χωρίς τέκνα, έως 850 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί, έως 900 ευρώ για δύο παιδιά και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Για φοιτητική κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ ανά ακίνητο.

Το πλαφόν εφαρμόζεται μόνο όταν το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο υπερβαίνει τα συγκεκριμένα όρια. Σε διαφορετική περίπτωση, επιστρέφεται το πραγματικό 1/12 της δαπάνης που έχει δηλωθεί. Η προσαύξηση λόγω τέκνων δεν εφαρμόζεται όταν το ενοίκιο είναι χαμηλότερο από τα όρια.

Όσοι δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν τις διορθώσεις έως αύριο, θα δουν το ποσό της επιστροφής να «κλειδώνει», ακόμη και αν αυτό είναι μικρότερο από το πραγματικά δικαιούμενο.