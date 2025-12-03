Στην άρνηση του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου να προσέλθει στην πρόσκλησή του για δημόσια συζήτηση απάντησε με ανάρτησή του ο Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ είχε καλέσει τον ανθυποψήφιό του σε διεξαγωγή μιας ανοικτής συζήτησης, υπενθυμίζοντας ότι θα είχε νόημα μόνο μεταξύ δύο υποψηφίων, στον δεύτερο γύρο. Καλώντας τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο να επιλέξει τον συντονιστή του debate, ώστε να τεθούν επί τάπητος όλα, μηδενός εξαιρουμένου, τα μεγάλα προβλήματα της δικηγορίας.

Απαντώντας σε ανάρτηση του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος τόνισε τα εξής: «Στον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, έναν πεπειραμένο και σεβαστό συνάδελφο, αλλά και έναν προσηνή και ευγενή άνθρωπο, χρειάστηκαν μερικές ώρες για να το σκεφτεί και να απαντήσει. Χρειάστηκαν επίσης 114 λέξεις για να πει, έμμεσα, όχι. Χωρίς να εξηγεί τους λόγους που αρνείται που αρνείται υπόρρητα τον διάλογο, που θα παρακολουθήσουν χιλιάδες συνάδελφοι. Δήλωσε, μάλιστα, ότι είναι κάθε μέρα σε διάλογο με τους δικηγόρους (αυτό έλειπε σε μέλος του ΔΣ, να μην είναι σε καθημερινό διάλογο με τους δικηγόρους, λες και οι υπόλοιποι δεν είμαστε!) και ότι όλα αυτά τα χρόνια ενημερώνει τους δικηγόρους για όλα τους τα θέματα». Και προσέθεσε: «Η πεμπτουσία της δουλειάς μας είναι η αντιπαράθεση με επιχειρήματα. Διασταυρώνουμε τα ξίφη μας με εκλεκτούς δικηγόρους στις δικαστικές αίθουσες, υπερασπιζόμαστε παθιασμένα, αλλά και με επαγγελματισμό, τις υποθέσεις μας και τους πελάτες μας, επιδιώκουμε να κερδίσουμε τη δίκη. Πώς είναι δυνατόν να μην κάνουμε το ίδιο για την κορυφαία διαδικασία του Συλλόγου μας; Πώς μπορεί ένας υποψήφιος πρόεδρος του Συλλόγου να αρνείται την πρόσκληση για διάλογο για τα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το λειτούργημα; Πώς είναι δυνατόν, εντέλει, ένας δικηγόρος να αρνείται την αντιπαράθεση και τη σύγκρουση επιχειρημάτων με έναν συνάδελφό του; Κάποιος που αρνείται την ανταλλαγή επιχειρημάτων με συνάδελφό του, στο επάγγελμα και το ΔΣ, μας προϊδεάζει για το πώς θα στεκόταν ως πρόεδρος απέναντι σε κάθε εξουσία. Και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος μας έδειξε σήμερα ότι φοβάται την αντιπαράθεση».