Ένοχος κρίθηκε ένας οδηγός που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στο Ρέθυμνο και σκότωσε έναν 34χρονο μοτοσικλετιστή.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο, αναβίωσαν σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων.

Το δυστύχημα είχε συμβεί το βράδυ της 31/8/2022, στον επαρχιακό δρόμο Πανόρμου Περάματος όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 34χρονου οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Η δίκη έγινε με την απουσία του 42χρονου κατηγορούμενου οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο.

Ο Κύπριος οδηγός του αυτοκινήτου κατηγορείτο για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου (κακούργημα). Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς και για απείθεια γιατί δεν συνεργάστηκε με τις αρχές και αρνήθηκε να υποβληθεί σε αιμοληψια για να διαπιστωθεί η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του.

Η εισαγγελέας της έδρας ενώ πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ένοχος για την απείθεια, σε ότι αφορά στην επικίνδυνη οδήγηση πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος για αμέλεια και για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τελικά το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο σύμφωνα με το κατηγορητήριο (δεν αποδέχτηκε την πρόταση της εισαγγελεως για αμέλεια).

Αποδεχόμενοι οι δικαστές το ελαφρυντικό του πρότερου εντίμου βίου, επέβαλλαν στον κατηγορούμενο την ποινή της κάθειρξης 7 ετών και 8 μηνών. Κατά πλειοψηφία αποφάσισαν η έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Καταθέσεις μαρτύρων

Συγκλονιστικες οι καταθέσεις των γονιών του 34χρονου οι οποίοι με λυγμούς περιέγραψαν το τι συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Όπως είπαν ανησύχησαν γιατί είχε καθυστερήσει να επιστρέψει με την μοτοσικλέτα του. Κάποια στιγμή με το αυτοκίνητό τους πήγαν να δουν μήπως είχε κάποιο πρόβλημα με την μοτοσικλέτα. Τότε στον δρόμο Πανόρμου Περάματος είδαν το τροχαίο και την μοτοσικλέτα του γιου τους.

Ανατριχιαστικές ήταν οι αναφορές τους για το τι συνέβη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου τους ανακοίνωσαν ότι ο γιος τους ήταν νεκρός και πήγαν και είδαν το άψυχο σώμα του σκεπασμένο με σεντόνι στο νεκροτομείο. Και οι δύο τόνισαν ότι ούτε ο κατηγορούμενος ούτε κάποιος συγγενής του, τους έχει ζητήσει έστω μια συγγνώμη.

Σύμφωνα με την κατάθεση αστυνομικού που πήγε στο σημείο του τροχαίου το επιβατικό αυτοκίνητο ήταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ η μοτοσικλέτα στο κανονικό.

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι επειδή είναι Κύπριος, είχε εκπαιδευτεί και οδηγούσε στην Κύπρο, είχε συνηθίσει να οδηγεί στην αριστερή πλευρά, αντίθετα από ότι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες και για αυτό μπερδεύτηκε και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο αστυνομικός επιπλέον είπε ότι από την ενημέρωση που είχε από άλλους αστυνομικούς, ο συλληφθείς οδηγός με την συσκευή αλκοτεστ διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά αρνήθηκε να γίνει αιμοληψια και γενικώς δεν συνεργαζόταν με τις αρχές. Επίσης ενώ αρχικά ισχυρίστηκε ότι οδηγούσε μια γυναίκα που ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο, τελικά παραδέχτηκε ότι οδηγούσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος δευτερόλεπτα μετά, ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε βγει έξω, ενώ στην θέση του συνοδηγού καθόταν μια γυναίκα. Όμως μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί, ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέφερε ότι οδηγούσε η γυναίκα.

Να σημειωθεί ότι μετά την σύλληψη του ο κατηγορούμενος είχε κριθεί από την εισαγγελέα Ρεθύμνου ως προσωρινά κρατούμενος λόγω της πρόκλησης θανατηφόρου τροχαίου υπό την επήρεια αλκοόλ και οδηγήθηκε σε φυλακή.