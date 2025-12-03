Σαν σήμερα το 1980 η Ολυμπιονίκης του στίβου Στέλλα Γουόλς πέφτει νεκρή σε ληστεία στο Κλίβελαντ. Η νεκροψία που ακολουθεί θα οδηγήσει σε μία αποκάλυψη που πυροδότησε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Γεννημένη ως Στέφαν Βαλασίεβιτς στην Πολωνία, η Γουόλς αναδείχθηκε σε μια από τις σπουδαιότερες μορφές του γυναικείου σπριντ. Στα 100 μέτρα κατέκτησε το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1932 στο Λος Άντζελες και για δεκαετίες κυριάρχησε με την ταχύτητα, την εκρηκτική εκκίνηση και την απίστευτη αντοχή της. Παρέμενε ενεργή μέχρι και τις διοργανώσεις βετεράνων, χτίζοντας τον μύθο μιας αθλήτριας που δεν σταματούσε ποτέ.

Ο θάνατός της αποκάλυψε μια ιστορία που υπερέβη τον αθλητισμό. Κατά τη νεκροψία, οι ιατροδικαστές εντόπισαν βιολογικά χαρακτηριστικά που σήμερα θα εντάσσονταν στο φάσμα των intersex παραλλαγών. Σε μια εποχή χωρίς επιστημονική γνώση και χωρίς τη γλώσσα για να περιγράψει τέτοιες καταστάσεις, η κοινή γνώμη οδηγήθηκε σε επιπόλαια συμπεράσματα και στον εύκολο τίτλο ότι «ποτέ δεν υπήρξε γυναίκα». Το αφήγημα αυτό αντανακλούσε περισσότερο την άγνοια της εποχής παρά την πραγματικότητα της ζωής της.

Η υπόθεση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Επιστήμονες και αθλητικοί φορείς έσπευσαν να εξηγήσουν ότι τα βιολογικά χαρακτηριστικά της Γουόλς δεν ακυρώνουν την πορεία της στον γυναικείο αθλητισμό ούτε τον τρόπο που η ίδια ζούσε και αυτοπροσδιοριζόταν. Παλαιοί αντίπαλοι και προπονητές μίλησαν για μια αθλήτρια που αντιμετώπιζε έναν κόσμο ανέτοιμο να καταλάβει τη διαφορετικότητα.

Η ιστορία της Στέλλα Γουόλς παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς στη συζήτηση για το φύλο στον αθλητισμό, τις intersex καταστάσεις και την ανάγκη για ανθρωποκεντρικές διαδικασίες προσδιορισμού φύλου.

771: Πεθαίνει ο Καρλομάνος Α΄, άφηνοντας στον αδελφό του Καρλομάγνο τον πλήρη έλεγχο της Φραγκίας. Ο θάνατός του επιτρέπει στον Καρλομάγνο να ενώσει τα φραγκικά εδάφη υπό μία ηγεσία, ανοίγοντας τον δρόμο για την αυτοκρατορία που θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τον δυτικό Μεσαίωνα και θα αποτελέσει θεμέλιο της μετέπειτα ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης.

1259: Υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων ανάμεσα στον Λουδοβίκο Θ΄ και τον Ερρίκο Γ΄, με την Αγγλία να παραιτείται από τις αξιώσεις της στη Νορμανδία και τη Γαλλία να αποσύρει τη στήριξή της σε Άγγλους επαναστάτες∙ μία από τις κομβικές διπλωματικές ισορροπίες του Μεσαίωνα.

1563: Ολοκληρώνεται η Σύνοδος του Τρέντο, θεμέλιος λίθος της Καθολικής Αντιμεταρρύθμισης, με τεράστια επιρροή στη θρησκευτική ιστορία της Ευρώπης.

Το Fraunces Tavern στο Μανχάταν

1783: Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον αποχαιρετά τους αξιωματικούς του στη Νέα Υόρκη, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της Αμερικανικής Επανάστασης. Μετά το τέλος του πολέμου και την αποχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων, ο Ουάσινγκτον συναντά τους άνδρες που τον συνόδευσαν σε οκτώ χρόνια αγώνων και κακουχιών. Η τελετή στο Fraunces Tavern μένει στην ιστορία για τη συγκίνηση και τον βαθύ σεβασμό που εκφράστηκε εκατέρωθεν, λίγο πριν ο Ουάσινγκτον παραιτηθεί από τη διοίκηση και επιστρέψει ως απλός πολίτης στο Μάουντ Βέρνον.

1791: Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της «The Observer», της πρώτης κυριακάτικης εφημερίδας στον κόσμο. Η κυκλοφορία της σηματοδοτεί μια σημαντική τομή στην ιστορία του Τύπου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα μορφή εβδομαδιαίας ενημέρωσης που θα επηρεάσει βαθιά την πολιτική ζωή, τη δημόσια σφαίρα και την εξέλιξη της δημοσιογραφίας.

1881: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο των Los Angeles Times, που θα εξελιχθούν σε παγκόσμια δημοσιογραφική δύναμη.

1909: Ιδρύονται οι Montreal Canadiens, ο παλαιότερος επαγγελματικός σύλλογος χόκεϊ επί πάγου στον κόσμο.

1913: Υπογράφεται το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, με το οποίο οι Μεγάλες Δυνάμεις οριοθετούν τα σύνορα του νεοσύστατου αλβανικού κράτους και του παραχωρούν τη Βόρειο Ήπειρο. Η απόφαση αυτή, που λαμβάνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών ελληνικών πληθυσμών, προκαλεί έντονη αντίδραση και οδηγεί λίγους μήνες αργότερα στην ανακήρυξη του Αυτόνομου Κράτους της Βορείου Ηπείρου. Το πρωτόκολλο αποτελεί καθοριστική στιγμή στη διαμόρφωση της βαλκανικής γεωπολιτικής μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους.

1944: Νέα αιματηρά επεισόδια ξεσπούν στην Αθήνα μία ημέρα μετά τη μεγάλη διαδήλωση για τα θύματα της 3ης Δεκεμβρίου. Οι συγκρούσεις κλιμακώνονται, με αποτέλεσμα ο στρατηγός Ρόναλντ Σκόμπι να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, δίνοντας απόλυτες εξουσίες στις βρετανικές και κυβερνητικές δυνάμεις. Η κατάσταση οδηγεί στην κορύφωση των Δεκεμβριανών, που θα καθορίσουν τη μεταπολεμική πορεία της Ελλάδας.

1945: Η Γερουσία των ΗΠΑ εγκρίνει τη συμμετοχή στον ΟΗΕ, σηματοδοτώντας τη μεταπολεμική παγκόσμια τάξη.

1969: Αστυνομική έφοδος στο Σικάγο καταλήγει στη δολοφονία των Φρεντ Χάμπτον και Μαρκ Κλαρκ – μια εμβληματική στιγμή της σύγκρουσης κράτους – Μαύρων Πανθήρων.

1971: Το καζίνο του Μοντρέ καίγεται κατά τη διάρκεια συναυλίας του Φρανκ Ζάπα και εμπνέει το θρυλικό «Smoke on the Water» των Deep Purple.

1980: Πεθαίνει ο Στέφαν Βαλασίεβιτς (Στέλα Γουόλς) σε ληστεία· η νεκροψία αποκαλύπτει ότι ποτέ δεν υπήρξε γυναίκα – μία από τις πιο αμφιλεγόμενες ιστορίες στην Ολυμπιακή ιστορία.

1980: Οι Led Zeppelin ανακοινώνουν οριστικά ότι δεν συνεχίζουν μετά τον θάνατο του Τζον Μπόναμ.

1991: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καθορίζει τους τρεις όρους της Ελλάδας για την αναγνώριση της ΠΓΔΜ, κρίσιμο επεισόδιο της μετέπειτα μακεδονικής διαμάχης.

1992: Οι ΗΠΑ ξεκινούν μεγάλη στρατιωτική και ανθρωπιστική επιχείρηση στη Σομαλία, που θα εξελιχθεί σε μία από τις πιο γνωστές αποστολές της δεκαετίας του ’90.

Γεννήσεις

1949 – Τζεφ Μπρίτζες (Jeff Bridges), Αμερικανός ηθοποιός, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυδιάστατες φυσιογνωμίες του Χόλιγουντ, με καριέρα που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες. Ξεχωρίζει για το μοναδικό του στυλ και την ικανότητά του να κινείται από το δράμα στο χιούμορ και από το arthouse στον blockbuster κινηματογράφο. Έγινε pop-culture icon με το «The Big Lebowski», ενώ τιμήθηκε με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για το «Crazy Heart». Έχει παράλληλα επιδείξει έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα ως μουσικός και φωτογράφος.

1969 – Jay-Z (Shawn Corey Carter), Αμερικανός ράπερ, παραγωγός και επιχειρηματίας, από τις πιο καθοριστικές μορφές στην ιστορία της hip-hop. Με καριέρα που άλλαξε τους κανόνες του είδους, θεωρείται πρωτοπόρος στη δημιουργία concept albums και στη σύνδεση του ραπ με την ποπ κουλτούρα. Έχει ιδρύσει εταιρείες όπως η Roc-A-Fella Records και η Roc Nation, ενώ η επιχειρηματική του δράση τον ανέδειξε σε έναν από τους πιο επιτυχημένους self-made καλλιτέχνες της εποχής του. Γνωστός για εμβληματικά κομμάτια όπως «99 Problems» και «Empire State of Mind».

Θάνατοι

1993 – Φρανκ Ζάπα (Frank Zappa), Αμερικανός τραγουδοποιός, συνθέτης και κιθαρίστας, από τις πιο εκκεντρικές, ανυπότακτες και ριζοσπαστικές μορφές της σύγχρονης μουσικής. Με περισσότερα από 60 άλμπουμ και αστείρευτη δημιουργική ενέργεια, κινήθηκε ανάμεσα στη rock, την avant-garde, τη jazz και τη σύγχρονη κλασική μουσική, σπάζοντας κάθε κανόνα. Γνωστός για το αιχμηρό χιούμορ, τον κοινωνικό σχολιασμό και τον αντισυμβατικό ήχο του, άφησε βαθύ αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή και θεωρείται σημείο αναφοράς για καλλιτέχνες πολλών ειδών.

Βαρβάρα, Δαμασκηνός, Δαμασκηνή

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Γατόπαρδου

Διεθνής Ημέρα Τραπεζών