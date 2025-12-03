Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα. Πατέρας 12χρονου κατήγγειλε στην Ασφάλεια πως ο γιος του δέχθηκε γροθιά στο μάτι από τρεις συνομήλικους, οι οποίοι μάλιστα κατέγραψαν το περιστατικό σε βίντεο.

Πρόκειται για μαθητές της Β’ Τάξης Γυμνασίου, ενώ το θύμα φοιτά στην Α’ Τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας στην αχαϊκή πρωτεύουσα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο tempo24.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 03/12, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Η Ασφάλεια Πατρών έχει αναλάβει την υπόθεση και βρίσκεται σε αναζήτηση των δραστών.