Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις Βρυξέλλες, καθώς, στο πλαίσιο έρευνας των βελγικών Αρχών για υπόθεση απάτης, συνελήφη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, όπως μεταδίδουν ΜΜΕ της χώρας.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως η βελγική αστυνομία έκανε έφοδο στην διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ (EEAS) στις Βρυξέλλες και στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Μπριζ, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν τρία άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα άτομα που συνελήφθησαν είναι η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία, όπως μεταδίδει η Le Soir, αυτήν τη στιγμή βρίσκεται υπό κράτηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα άλλα άτομα που κρατούνται για ανάκριση είναι ένας διευθυντής του Κολεγίου της Ευρώπης και ο πρώην Γενικός Γραμματέας της EEAS (2021-2025), ο Ιταλός διπλωμάτης Στέφανο Σαννίνο.

Η βελγική αστυνομία έχει πραγματοποιήσει εφόδους στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, στο Κολέγιο της Ευρώπης, καθώς και σε ιδιωτικά σπίτια, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. Η υπόθεση αφορά τη χρηματοδότηση ακαδημίας της Μπριζ για νέους διπλωμάτες, όπως μεταδίδουν Μέσα Ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος του Κολεγίου, όπου η Μογκερίνι είναι πρύτανης από το 2020, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν έχει συλληφθεί και αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω, όπως αναφέρει το Euractiv. Η Μογκερίνι ηγήθηκε της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) από το 2014 έως το 2019 και είναι διευθύντρια της Ακαδημίας από το 2022.