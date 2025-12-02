Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ στις Βρυξέλλες και στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Μπριζ, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη που σχετίζεται με διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε προγράμματα κατάρτισης διπλωματών, ανακοίνωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι η αστυνομία έχει συλλάβει τρεις υπόπτους.

Έφοδοι πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές του Βελγίου τις πρώτες πρωινές ώρες, και σε ιδιωτικές κατοικίες, με την αστυνομία να κατασχέτει έγγραφα και να συλλαμβάνει τρία άτομα για ανάκριση, ως ύποπτα για απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά και σύγκρουση συμφερόντων.

Περίπου δέκα αστυνομικοί με πολιτικά εισήλθαν στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στις 7:30 το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με το Euractiv.

Η ποινική έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες ότι η EEAS και το Κολέγιο της Ευρώπης έκαναν κακή χρήση κοινοτικών πόρων το 2021 και το 2022, σύμφωνα με πηγές.