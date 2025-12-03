Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στο ΝΒΑ μετά την απόφασή του να κατεβάσει από τα social media τις αγωνιστικές φωτογραφίες του με τους Μιλγουόκι Μπακς και οι συζητήσεις για το μέλλον του δεν σταματούν ποτέ.

Ο Greek Freak αποφάσισε να παραμείνει και για τη φετινή σεζόν στην ομάδα του ελπίζοντας πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα από ό,τι πέρυσι. Το ξεκίνημα, όμως, δεν προκαλεί αισιοδοξία και μετά την απόφαση του Αντετοκούνμπο να κατεβάσει από τα social media τις αγωνιστικές του φωτογραφίες με την ομάδα του Μιλγουόκι, άρχισαν ξανά τα σενάρια για το μέλλον του.

Συζητήσεις στις οποίες παίρνει μέρος και ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, ένας από τους πιο έγκυρους ρεπόρτερ του ΝΒΑ, ο οποίος αναφέρθηκε σε όσα έγιναν πριν την έναρξη της σεζόν, υποστηρίζοντας πως επιθυμία του σούπερ σταρ των Μπακς ήταν να πάει σε άλλη ομάδα.

«Οι Μπακς πήραν τηλέφωνο τους Νικς και ζήτησαν να ακούσουν μια προσφορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, επειδή ο Γιάννης είπε: «Θέλω να γίνω παίκτης των Νικς». Παιδιά, ο Γιάννης είχε ήδη ζητήσει ανταλλαγή», είπε αρχικά ο Γουίντχορστ και συνέχισε.

«Φαίνεται πως ο Γιάννης είχε δεσμευτεί με τον εαυτό του να βγάλει τη σεζόν στους Μπακς. Αλλά οι Μπακς δεν είναι καλοί. Φέτος, όταν ο Γιάννης δεν έχει παίξει, οι Μπακς είναι 1-5. Όταν έχει παίξει, είναι 9-8. Θα αλλάξει η οπτική του; Δεν ξέρω».