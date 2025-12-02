Σε μια κίνηση που θα βάλει ξανά φωτιά στα σενάρια για μεταγραφή προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς κατέβασε από τον λογαριασμό του στο Instagram όλες τις φωτογραφίες του με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού γράφτηκαν και ειπώθηκαν πολλά για το μέλλον του Greek Freak, για τον οποίο υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από τους Νιου Γιορκ Νικς. Τελικά, όμως, δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη και ο Αντετοκούνμπο παρέμεινε στους Μπακς, με την ελπίδα πως η ομάδα θα καταφέρει να διεκδικήσει ξανά το πρωτάθλημα.

Το ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, όμως, δεν είναι καθόλου καλό, τα σενάρια για αποχώρηση του Greek Freak το προσεχές καλοκαίρι ώστε να βρεθεί σε μια ομάδα με την οποία θα μπορεί να διεκδικήσει το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του συνεχίζονται και μάλλον θα αυξηθούν μετά την τελευταία κίνησή του.

Ο ηγέτης των Μπακς αποφάσισε, άγνωστο για ποιο λόγο, να κατεβάσει από τη σελίδα του στο Instagram όλες τις φωτογραφίες του με την ομάδα του Μιλγουόκι, με εξαίρεση αυτές που είναι με το τρόπαια του πρωταθλήματος και του MVP των τελικών το 2021.