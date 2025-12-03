Υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζής γυναίκας εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Νοεμβρίου 2025, σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, 16χρονος θώπευσε γυναίκα, η οποία κινούνταν πεζή, και διέφυγε.

Μετά από ενδελεχή προανάκριση, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν ως δράστη 16χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διαμένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.