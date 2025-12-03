Η ΑΕΚ έκανε το 4×4 στο κύπελλο Ελλάδας με το 2-0 επί του ΟΦΗ και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι θέλει την απόκτηση ενός παίκτη για τη μεσαία γραμμή στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Η Ένωση πάει από νίκη σε νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, το κλίμα έχει φτιάξει ξανά, ο κόσμος στηρίζει την ομάδα και ο προπονητής περιμένει και από τη διοίκηση το ίδιο. Και η στήριξη της διοίκησης μπορεί να έρθει με το να κάνει πραγματικότητα τα «θέλω» του Νίκολιτς στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί των Κρητικών. Αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της ομάδας και κάλεσε τον κόσμο να γεμίσει την OPAP Arena στο ματς πρωταθλήματος που ακολουθεί με τον Ατρόμητο, το οποίο χαρακτήρισε «κλειδί», ο Νίκολιτς ρωτήθηκε για τον Γκρούγιτς και απάντησε λέγοντας πως θέλει την απόκτηση χαφ τον Ιανουάριο.

«Ο Γκρούγιτς γίνεται καλύτερος παιχνίδι με παιχνίδι. Γνωρίζαμε ότι θέλει χρόνο. Είχε μείνει εκτός για καιρό. Αυτός ήταν ο λόγος που καταφέραμε και τον φέραμε στην ομάδα. Ήρθε με φυσιολογικό μισθό. Ο Γκρούγιτς είναι εξαιρετικός παίκτης που βελτιώνεται. Χρειαζόμαστε παίκτη στον άξονα που θα είναι πιο δυνατός σωματικά, να κλέβει μπάλες. Να είναι παίκτης με διαφορετικό προφίλ απ’ αυτούς που έχουμε. Με χαρακτηριστικά που σας εξήγησα», ήταν τα λόγια του προπονητή της ΑΕΚ.