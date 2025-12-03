Με τον Περέιρα να ανοίγει το σκορ και τον Ζοάο Μάριο να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ, η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ στην OPAP Arena, έκανε το 4×4 στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και περιμένει την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο αγώνας δεν άρχισε και με τον καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους, όχι επειδή το σουτ του Γκρούγιτς στο 2′ έφυγε λίγο άουτ, αλλά επειδή ο Οντουμπάτζο τραυματίστηκε και στο 10′ αποχώρησε, αφήνοντας τη θέση του στον Ρότα. Ο Μάρκο Νίκολιτς ήθελε να ξεκουράσει τον διεθνή δεξιό μπακ, αναγκάστηκε όμως να τον ρίξει από νωρίς στο ματς.

Όπως και να έχει, το παιχνίδι συνεχίστηκε με την Ένωση να έχει μεγάλη ευκαιρία στο 15′ με τον Κοϊτά και να ανοίγει τελικά το σκορ στο 18′, όταν ο Περέιρα δεν κοντρόλαρε όπως θα ήθελε τη μπάλα μετά την πάσα του Καλοσκάμη, απέφυγε όμως τον αντίπαλό του και με σουτ, εντός περιοχής, βρήκε δίχτυα (1-0).

Από νωρίς, επομένως, ο «δικέφαλος αετός» είχε το προβάδισμα και από εκεί και πέρα διαχειρίστηκε όπως ήθελε την κατάσταση, χωρίς να ανεβάσει στροφές. Το γεγονός, άλλωστε, ότι δεν υπήρξε κάποια άλλη μεγάλη φάση μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δείχνει και το πώς κυλούσε το παιχνίδι.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, στο 48′, ο Γκρούγιτς δοκίμασε ακόμη ένα σουτ αλλά η μπάλα έφυγε και πάλι λίγο άουτ, ενώ στο 52′ ο Καλοσκάμης τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα, καθώς το σουτ που επιχείρησε δεν ήταν καλό. Η ομάδα του Νίκολιτς ήλεγχε πλήρως την κατάσταση, ήθελε το δεύτερο γκολ για να «κλειδώσει» τη νίκη και λίγα λεπτά μετά το πέτυχε.

Στο 61′ ο Πένραϊς έδωσε ωραία στον Περέιρα και αυτός έκανε το γύρισμα από αριστερά για τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος με πλασέ από κοντά πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα κιτρινόμαυρα γράφοντας το 2-0. Οι δύο προπονητές έκαναν αλλαγές στα επόμενα λεπτά, οι Κρητικοί προσπαθούσαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι αλλά δεν μπορούσαν και στο 71′ λίγο έλειψε να γίνει το 3-0 με αυτογκόλ του Κωστούλα αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

Ο ΟΦΗ είχε την καλύτερή του ευκαιρία στο 86′ με το κοντινό σουτ του Σαλσέδο αλλά ο Μπρινιόλι απέκρουσε και η ΑΕΚ πήρε την 4η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη διοργάνωση και ετοιμάζεται για την επόμενη φάση.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο (10′ Ρότα), Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Γκρούγιτς (73′ Λιούμπιτσιτς), Περέιρα (63′ Πινέδα), Ζοάο Μάριο, Κοϊτά (63′ Γκατσίνοβιτς), Καλοσκάμης, Γιόβιτς (73′ Καραργύρης).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λιούις (63′ Γκονθάλεθ), Θεοδουσαλάκης, Μπαΐνοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Νους (72′ Σενγκέλια), Σαλσέδο, Ράκονιατς (63′ Φούντας).