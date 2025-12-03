Σε συζητήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα, βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN.
Η κίνηση του Greek Freak να κατεβάσει από τα social media τις αγωνιστικές φωτογραφίες του με τους Μπακς, είχε ως αποτέλεσμα να επανέλθουν στο προσκήνιο τα σενάρια για το μέλλον του.
Ο ρεπόρτερ του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, αποκάλυψε ότι πριν την έναρξη της φετινής σεζόν ο Αντετοκούνμπο είχε μπει στους Μπακς ότι θέλει να γίνει παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς αλλά οι συζητήσεις δεν προχώρησαν και τώρα τοποθετήθηκε για το θέμα και ο Σαμς Σαράνια.
Ο δημοσιογράφος του ESPN, ο οποίος θεωρείται ο πιο έγκυρος σε ό,τι αφορά το ΝΒΑ, με ανάρτησή του στα social media τονίζει ότι ο Αντετοκούνμπο και ο μάνατζερ του, Άλεξ Σαράτσης, είναι σε συζητήσεις με τους Μπακς σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα, αν δηλαδή το καλύτερο για τον ίδιο είναι να παραμείνει ή να πάρει μεταγραφή.
Just in: Giannis Antetokounmpo and his agent Alex Saratsis have started conversations with the Milwaukee Bucks about the two-time NBA MVP's future – and discussing whether his best fit is staying or elsewhere, sources tell ESPN. A resolution is expected in the coming weeks. pic.twitter.com/NfrpL2Ffvr— Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2025