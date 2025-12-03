Σε συζητήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα, βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Η κίνηση του Greek Freak να κατεβάσει από τα social media τις αγωνιστικές φωτογραφίες του με τους Μπακς, είχε ως αποτέλεσμα να επανέλθουν στο προσκήνιο τα σενάρια για το μέλλον του.

Ο ρεπόρτερ του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, αποκάλυψε ότι πριν την έναρξη της φετινής σεζόν ο Αντετοκούνμπο είχε μπει στους Μπακς ότι θέλει να γίνει παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς αλλά οι συζητήσεις δεν προχώρησαν και τώρα τοποθετήθηκε για το θέμα και ο Σαμς Σαράνια.

Ο δημοσιογράφος του ESPN, ο οποίος θεωρείται ο πιο έγκυρος σε ό,τι αφορά το ΝΒΑ, με ανάρτησή του στα social media τονίζει ότι ο Αντετοκούνμπο και ο μάνατζερ του, Άλεξ Σαράτσης, είναι σε συζητήσεις με τους Μπακς σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα, αν δηλαδή το καλύτερο για τον ίδιο είναι να παραμείνει ή να πάρει μεταγραφή.