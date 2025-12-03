Με πέναλτι του Μπακασέτα στο 67ο λεπτό ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 την Κηφισιά και έκανε το 3×3 στο κύπελλο Ελλάδας.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα στα πρώτα λεπτά και κατάφεραν να γίνουν απειλητικοί στο 9′ με το γύρισμα του Μαϊντάνα, από αριστερά, για τον Χριστόπουλο, με τους «πράσινους» να προσπαθούν να ανεβάσουν ρυθμό στα επόμενα λεπτά και να έχουν μεγάλη ευκαιρία στο 20′ με το γύρισμα του Μλαντένοβιτς για τον Μπακασέτα, ο οποίος από πολύ καλή θέση έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ.

Όπως και να έχει, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είχε πάρει, πλέον, την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 29′ ο Μπακασέτας πέρασε ωραία την κάθετη για τον Τζούριτσιτς που κοντρόλαρε και έκανε το γυριστό σουτ αλλά αστόχησε. Το «τριφύλλι» προσπαθούσε να πιέσει για να φτάσει στο γκολ πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και θα μπορούσε να το πετύχει στο 41′ αλλά ο Μπρέγκου δεν κατάφερε να σκοράρει από τη μικρή περιοχή μετά το γύρισμα του Μλαντένοβιτς.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0 να παραμένει και το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου δεν ήταν καθόλου καλό για τους γηπεδούχους που δεν μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνοι. Παρ’ όλα αυτά, χωρίς να πείθουν με την απόδοσή τους, κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα.

Στο 66′ ο Μαϊντάνα ανέτρεψε τον Ίνγκασον, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι και ο Μπακασέτας εκτέλεσε στο 67′ για το 1-0. Ο Μπενίτεθ άρχισε αμέσως μετά τις αλλαγές, ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε το ίδιο και στο 73′ η Κηφισιά απείλησε με την εκτέλεση φάουλ του Πέρεθ που έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την τρίτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες στο κύπελλο Ελλάδας.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας (69′ Σιώπης), Ίνγκασον, Φικάι (91′ Γεντβάι), Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου (69′ Μπόκος), Μπακασέτας (77′ Ντέσερς), Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μποτία, Σόουζα (60′ Πέτκοφ), Μαϊντάνα (80′ Λάμψιας), Ντίας, Αμανί (60′ Πέρεθ), Ζέρσον (70′ Αντονίσε), Πατήρας, Τζίμας (70′ Πόμπο), Χριστόπουλος.