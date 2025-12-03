Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (Public Investment Fund – PIF) βρίσκεται στα πρόθυρα να αποκτήσει σχεδόν τον πλήρη έλεγχο της Electronic Arts, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες και πιο φιλόδοξες οικονομικές κινήσεις στην ιστορία του. Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα, η συμφωνία ύψους 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρόκειται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη μοχλευμένη εξαγορά που έχει γίνει ποτέ, σε μία περίοδο όπου τα οικονομικά της Σαουδικής Αραβίας δέχονται ήδη σημαντικές πιέσεις.

Το PIF έχει ενώσει δυνάμεις με τη Silver Lake, τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία εξαγορών με επίκεντρο την τεχνολογία, καθώς και με την Affinity Partners, την επενδυτική εταιρεία του Jared Kushner. Η τριμερής αυτή συμμαχία, που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο, διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία για την εξαγορά της κορυφαίας εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών.

Παρότι το κονσόρτσιουμ δεν αποκάλυψε επίσημα την κατανομή των ποσοστών, κατάθεση του Νοεμβρίου στη βραζιλιάνικη αρχή ανταγωνισμού αποκαλύπτει ότι το PIF θα κατέχει το 93,4% της Electronic Arts, με τη Silver Lake να κατέχει 5,5% και την Affinity Partners το 1,1%. Η ανισορροπία αυτή στο μετοχικό μερίδιο σημαίνει πως ο οικονομικός όγκος της συμφωνίας πέφτει σχεδόν εξ ολοκλήρου στο PIF.

Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω ενός πακέτου που περιλαμβάνει 36,4 δισ. δολάρια σε ίδια κεφάλαια και 20 δισ. δολάρια σε δανεισμό. Για το PIF, το οποίο ήδη κατέχει συμμετοχή στην EA αξίας περίπου 5,2 δισ. δολαρίων, αυτό μεταφράζεται σε ανάγκη καταβολής περίπου 29 δισ. δολαρίων νέου ρευστού.

Το PIF είναι επίσης σημαντικός επενδυτής σε funds της Silver Lake και της Affinity, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον οικονομικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει σε περίπτωση που η συμφωνία δεν έχει την αναμενόμενη απόδοση.

Παρά τον φημισμένο πλούτο της Σαουδικής Αραβίας, το PIF, που σύμφωνα με τη Wall Street Journal η αξία του ανέρχεται σε 1 τρισ. δολάρια, έχει αρχίσει να πιέζεται λόγω των διάφορων δεσμεύσεών του στο εσωτερικό της χώρας. Αυτές περιλαμβάνουν ακριβά μεγα-έργα, όπως η νέα φουτουριστική πόλη Neom και μία σειρά νέων σταδίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το βασίλειο εξακολουθεί να διαθέτει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένα συναλλαγματικά αποθέματα, δυνατότητα για περαιτέρω δανεισμό και μία οικονομία που, σύμφωνα με το ΔΝΤ, αναμένεται να αναπτυχθεί με σχετικά γοργούς ρυθμούς της τάξεως του 4%. Ωστόσο, οι συγκρατημένες τιμές του πετρελαίου -της βασικής του πηγής εσόδων- δεν βοηθούν.