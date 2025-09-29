Η Electronic Arts Inc, η εταιρεία πίσω από τα παιχνίδια EA Sports FC και The Sims, συμφώνησε να προχωρήσει στην πώληση των μετοχών της σε μια ομάδα ιδιωτών επενδυτών σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία στα 55 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ πρόκειται για τη μεγαλύτερη μοχλευμένη εξαγορά που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η κοινοπραξία, η οποία, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg, περιλαμβάνει τη Silver Lake Management, το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας και την Affinity Partners του Jared Kushner, συμφώνησε να καταβάλει 210 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την εταιρεία με έδρα το Redwood της Καλιφόρνια. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα premium 25% σε σχέση με το πού διαπραγματεύονταν οι μετοχές της πριν από τη διαρροή των συνομιλιών την Παρασκευή.

Το Bloomberg εξηγεί πως η εταιρεία, η οποία έχει «βιώσει» πολυάριθμους γύρους απολύσεων, αναζητά νέους τομείς ανάπτυξης καθώς πολλοί παίκτες δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να ξοδεύουν χρήματα σε νέους τίτλους που μπορεί να κοστίζουν ακόμα και 80 ευρώ.

Ιδρυμένη το 1982, η Electronic Arts είναι ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους εκδότες βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο μετά από ένα κύμα συγχωνεύσεων του κλάδου τα τελευταία χρόνια.

Η ισχυρή θέση της EA στον χώρο των αθλητικών βιντεοπαιχνιδιών που συνεπάγεται προβλέψιμα έσοδα, την καθιστά μια πολύ ελκυστική επένδυση για τις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων.

Οι αναλυτές αναμένουν επίσης πως το παιχνίδι Battlefield 6, που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου, αναμένεται να δώσει μεγάλη ώθηση στην εταιρεία με έδρα το Redwood City της Καλιφόρνια. Το Bloomberg αναφέρει πως τα θετικά σχόλια των παικτών για το βιντεοπαιχνίδι οδήγησαν την αύξηση των μετοχών της EA κατά 15% φέτος, πριν από την ανακοίνωση της εξαγοράς.

Η Silver Lake, η οποία έχει μακρά ιστορία επενδύσεων στον τεχνολογικό τομέα, συμμετέχει επίσης στην εξαγορά της αμερικανικής επιχείρησης του TikTok, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg News.