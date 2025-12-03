Υψηλότερη θα είναι η οικονομική στήριξη που θα καταβληθεί φέτος στους παραγωγούς συγκριτικά με το περασμένο έτος, όπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ενημερωτικό σημείωμα.

Οι καταβολές για τους αγρότες μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσουν συνολικά τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πιστωθούν 3,3 δισεκατομμύρια έναντι 2,7 δισ. που ήταν πέρυσι, καθώς οι πληρωμές από τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, που αφορά τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ.

«Η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Με το νέο σύστημα που έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ, οι ειλικρινείς παραγωγοί θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα», τονίζει το υπουργείο.

Μέχρι τώρα ήδη έχουν γίνει πληρωμές ύψους 1,9 δισ. ευρώ, ενώ αυτές τις ημέρες πραγματοποιούνται πιστώσεις, ύψους 538 εκατ. ευρώ, όχι μόνο για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, αλλά και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και για την ευλογιά. Μέχρι το τέλος του έτους οι αγρότες θα έχουν λάβει επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23.

Αναφορικά με την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, το ΥΠΑΑΤ επισημαίνει ότι φέτος ανήλθε σε 363 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι ανερχόταν σε 476 εκατομμύρια. Ωστόσο, το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί τελικώς θα είναι το ίδιο με πέρυσι, καθώς τα 113 εκατομμύρια ευρώ που υπολείπονται θα ανακατανεμηθούν στους αγρότες που έχουν κάνει ειλικρινείς δηλώσεις.

«Η προσωρινή μείωση στη βασική ενίσχυση οφείλεται στον χαμηλότερο αριθμό αιτήσεων, στον μικρότερο αριθμό καλλιεργειών, στο γεγονός ότι σε περίπου 44.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος αλλά και διότι εφέτος γίνονται περισσότεροι διασταυρωτικοί έλεγχοι, όπως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τεκμήρια που έχουν συμφωνηθεί τόσο για την αγροτική παραγωγή (ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ) όσο και για την κτηνοτροφία (τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών και πώλησης γάλακτος και κρέατος)», υπογραμμίζεται στο ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους 44.000 αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου, είναι δυνητικοί δικαιούχοι, θα πληρωθούν κανονικά με την ολοκλήρωση των ελέγχων και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Αντίθετα, εκτός ενισχύσεων θα βρεθούν 2.000 αγρότες, καθώς είτε οι δηλώσεις τους ήταν απολύτως ανακριβείς είτε ελέγχονται από τη δικαιοσύνη και την Οικονομική Αστυνομία.

Σε ό,τι αφορά τα κοφτολίβαδα, οι αγρότες θα έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν παλαιότερες φωτογραφίες από δορυφόρους για να γίνει επανέλεγχος και να πληρωθούν, εφόσον τα αγροτεμάχιά τους κριθούν επιλέξιμα.

Τέλος, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημειώνει πως δικαίωμα ένστασης έχουν και οι αγρότες στα αγροτεμάχια των οποίων βρέθηκε πρόβλημα σε σχέση με τον αριθμό του ΚΑΕΚ που δηλώθηκε, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία.

Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους όπου υπάρχει ζήτημα σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, λόγω του μαθηματικού τύπου για τους βοσκοτόπους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει, χωρίς καμία καθυστέρηση, σε μία συμπληρωματική πληρωμή, μετά την καταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης που πραγματοποιήθηκε. Αυτή η συμπληρωματική πληρωμή θα γίνει με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία, δηλαδή τα τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος, και αγοράς ζωοτροφών, λαμβάνοντας υπόψη το ευμενέστερο για τους ίδιους κριτήριο, ώστε να μην αδικηθούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους άλλων περιοχών.